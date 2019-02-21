Kara yollarında durum
|21 Şubat 2019 09:14
|Yazdır
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gelibolu-Keşan devlet yolunun 38-39. kilometreleri (Güneyli mevkisi) Keşan yönünde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Turgutlu-Salihli yolunun 5-6. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara istikametinde servis yolundan devam ediyor.
Ermenek-Mut yolunun Çamlıca mevkisi heyelandan dolayı ulaşıma kapandı. Bu kesimde trafik servis yoluna yönlendiriliyor.
Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde (Gölbaşı şehir geçişi) alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Bandırma-Bursa yolunun 24-27. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları sebebiyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.
Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 62-64. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Ankara istikametinde bölünmüş yolun diğer tarafından, Zonguldak istikametinde ise kavşak kolundan devam ediyor.
Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Kars-Kağızman yolunun 38-40. kilometrelerinde köprü çalışması nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mersin'de 5 katlı bina yıkıldı
21 Şubat 2019 09:51
|Çanakkale Boğazı çift yönlü kapatıldı
21 Şubat 2019 09:17
|'Kadının beyanı esastır' yasası mağdur ediyor
21 Şubat 2019 09:03
|Ünlü Tarihçi Kemal Karpat vefat etti
21 Şubat 2019 08:47
|AŞTİ'ye yeni güzergah geliyor
21 Şubat 2019 08:46
|İstanbul'da yoğun sis, tüm vapur seferleri iptal
21 Şubat 2019 07:08
|Meteoroloji'den 'yoğnu sis' uyarısı - Haritalı
21 Şubat 2019 06:30
|Ertuğrul'u izleyen Google'da 'mankurt' aradı
21 Şubat 2019 06:20
|Çanakkale'de 46 adet artçı deprem meydana geldi
21 Şubat 2019 05:58
|İstanbul'da sis etkili olmaya devam ediyor
21 Şubat 2019 05:43