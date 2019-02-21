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'Bor'un şimdi de bulaşık deterjanı geliyor

Eti Maden, yeni sanayi ürünleri dışında vatandaşa da yeni ürünler üretiyor. Bordan üretilen çamaşır deterjanı Boron'un ardından şimdi de Boron'un sıvısı ve bulaşık deterjanı geliyor
 21 Şubat 2019 09:18
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'Bor'un şimdi de bulaşık deterjanı geliyor

Borun madencilik aşamasında Pamukkale travertenlerine benzer bir manzara ile karşılıyor Eskişehir'deki Kırka tesisleri gidenleri. Meraklısı dışında çok da bilinmeyen bu beyaz altını - sanayinin tuzu tabiri de kullanılıyor - üretmek, çıkarmak ve işlemek zor olduğu kadar da karlı. Dünyaya 300 yıl yetecek kadar yoğun bir stoktan bahsedilen Eskişehir'de bordan yaratılacak yeni ürünler için uluslararası standartlarda bir Ar-Ge merkezi de açılmış.

3 MİLYON TON KAPASİTE

Sanayide kullanılan ürünler dışında bireysel ürünlerde de atılımlar var. Bordan üretilen çamaşır deterjanı Boron, tezgahlarda yerini aldı. Üretim tesisinde boron üretimi yoğun bir şekilde devam ediyor ve küçük paketleri de yakında gelecek. Ancak yeni yeni ürünler de yolda. Çamaşır deterjanı Boron'un sıvı hali ve ayrıca bir de bulaşık deterjanı da piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

Yıllık 3 milyon tonluk kapasiteye sahip Eskişehir Kırka Bor İşletmeleri'ndeki Ar-Ge Merkezi'nde, diğer yeni ürünler için de bir laboratuvar oluşturulmuş durumda. Ürünlerin üretim süreci için maket üzerinden testler yapılıyor. Kırka'da açık ocak yöntemiyle yapılan madencilikle tinkal, boraks pentahidrat, boraks dekahidrat, susuz boraks, kalsine tinkal ve borlu temizlik ürünleri geliştiriliyor. Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdürü Ersan Ayten, tüm üretim sürecinde beş farklı ürünün çıktığı tesislerde yüzlerce firmaya satış yapıldığını belirterek, "Sanayi alanında olmazsa olmaz bir ürün bor. Üretimde verimi artırıcı etkileri kadar ürünün kendisinde de istenilen değişimleri yapıyor. O nedenle sanayinin tuzu olarak adlandırılır. Bir yemekte tuzun eksikliği gibi sanayide de olmazsa olmaz. Biz de burada 2 bin 500 çalışanımız ile üretip aklınıza gelebilecek tüm sektörlere satış yapıyoruz" dedi. Samsung ürünlerinden ağır sanayiye kadar onlarca ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Ersan Ayten, Boron'a olan talebin hızla arttığını ve ürünün oldukça tuttuğunu da belirtti.

BARIŞ ERGİN

Sabah
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