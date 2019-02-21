İşverene 3 aylık büyük destek
|21 Şubat 2019 09:40
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Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı istihdam teşvikleriyle güçlü adımlar atmaya devam ederken, işverene bir müjdeli haber daha geldi. Geçen yıl için iş yerinden bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak ocak, şubat ve mart ayları için de işverene prim, vergi, ücret desteği sağlanacak. Taşeron işçilerin kıdem tazminatı konusunda yaşadığı muhataplık sorunu da çözüldü. Yapılan yeni düzenlemeyle taşeron işçilerin kıdem tazminatları alt işverene rücu edilecek.
ÇALIŞANA DA AVANTAJ SAĞLANIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İş dünyası ve istihdama destek" paketi bütçelere doğrudan katkı yapıyor. Paket, hem işverene hem de çalışana yönelik devlet teşviklerini içeren birçok avantajı kapsıyor. Bu kapsamda Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ekonomi paketiyle de işverene üç aylık destek sağlandı. Teklifin komisyon görüşmeleri sırasında eklenen maddeye göre, 2018 yılı içinde iş yerinden bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihlerinde işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak.
İKRAMİYE KAPSAM DIŞI
Komisyonda kabul edilen teklife göre, engellilere "evde bakım hizmeti desteği" için "hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden az olması şartı" kapsamında yapılan hesaplamaya bayram ikramiyeleri dahil edilmeyecek. İkramiye dahil edilerek yapılan hesaplama sonucunda evde bakım hizmeti desteği kesilen engellilere bu hizmet yeniden sağlanmaya başlanacak; ödenmeyen yardım tutarları da defaten kendilerine ödenecek.
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