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3 bin 200 kişi görev yerlerinin açıklanmasını bekliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na atanan 3 bin 200 personel, görev yerlerinin açıklanmasını bekliyor.
 21 Şubat 2019 11:00
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3 bin 200 kişi görev yerlerinin açıklanmasını bekliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı 7 Mayıs 2018'de 3 bin 200 sözleşmeli antrenör ve spor uzmanı almak için ilana çıkmıştı. Başvurular da 18 Mayıs ila 4 Haziran 2018 tarihleri arasında alınmıştı.

MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI, GÖREV YERLERİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Bakanlık, personel alımına yönelik sözlü sınavları 3 ila 12 Eylül 2018 tarihleri arasında yaptı.

Yapılan sözlü sınavların sonuçları da 26 Kasım 2018'de açıklandı.

26 Kasım'dan bu yana, 3 bin 200 personel alımının tüm aşamaları bitti. Adaylar görev yerlerinin bir an önce açıklanmasını talep ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun halen neyi beklediğini anlamakta zorlanıyoruz!
Memurlar.Net - Özel

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