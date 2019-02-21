3 bin 200 kişi görev yerlerinin açıklanmasını bekliyor
|21 Şubat 2019 11:00
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Gençlik ve Spor Bakanlığı 7 Mayıs 2018'de 3 bin 200 sözleşmeli antrenör ve spor uzmanı almak için ilana çıkmıştı. Başvurular da 18 Mayıs ila 4 Haziran 2018 tarihleri arasında alınmıştı.
MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI, GÖREV YERLERİ HENÜZ AÇIKLANMADI
Bakanlık, personel alımına yönelik sözlü sınavları 3 ila 12 Eylül 2018 tarihleri arasında yaptı.
Yapılan sözlü sınavların sonuçları da 26 Kasım 2018'de açıklandı.
26 Kasım'dan bu yana, 3 bin 200 personel alımının tüm aşamaları bitti. Adaylar görev yerlerinin bir an önce açıklanmasını talep ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun halen neyi beklediğini anlamakta zorlanıyoruz!
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