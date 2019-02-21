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Yüzden tanıma yapan aracı dünyaya satıyor

Akıllı şehir ve yüz tanıma teknolojilerinde uzmanlaşan yerli mühendislik şirketi Ekin Teknoloji'nin ürünleri Avrupa ve ABD'de kullanılıyor
 21 Şubat 2019 09:37
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Yüzden tanıma yapan aracı dünyaya satıyor

Güvenli şehir teknolojilerine yönelik olarak yüz ve plaka tanıma ile hızın yanı sıra park ihlali tespiti gibi çözümler geliştiren Ekin Teknoloji, Almanya, İsviçre, Meksika, Brezilya, Malezya'ya yazılım ihracatına başlıyor. Son 2 yılda Türkiye'nin bilişim alanında en fazla hizmet ihracatı yapan şirketi olduklarını belirten Ekin Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin, Ortadoğu ve Kafkaslar'ın ardından 2019 yılı ile birlikte yeni bölgelere de açılacaklarını belirtti. Ekin, "Almanya, İsviçre, Meksika ve Malezya'da ilk siparişlerimizi aldık. Japonya ve Singapur'da görüşmelerimiz devam ediyor. Avrupa'da birden fazla ülkede ve ayrıca ABD'de ürünlerimiz test ediliyor" dedi. İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Stuttgart, Zürih, Bakü ve New York'ta da ofislerinin olduğunu söyleyen Ekin, ABD'de pazarına yönelik olarak bu ülkede 240 gündür devam eden testlerde 10 milyondan fazla plakayı tanıdıklarını söyledi.

Geliştirdikleri çözümle araç üzerine takılabilen tepe lambasıyla plaka tanımayı, yüz tanımayı ve bunların bildirimini yapabildiklerini aktaran Ekin, güvenli şehir teknolojilerinde yerli mühendislik ile geliştirdikleri çözümlerin 10 ülkede 22 şehirde güvenlik güçleri, alışveriş merkezleri ve belediyeler gibi birimler tarafından kullanıldığını aktardı. Araç üzerine tepe lambası olarak takılan Ekin Patrol ve bisiklete monte edilebilen Ekin Bike Patrol ile dünyada mobil devriye dönemini başlattıklarını hatırlatan Ekin, şunları söyledi: "Hazırlık dönemi sonucunda Ekin Patrol, artık Ekin Patrol G2 oldu. Ürettiği elektrikli otomobillerde dünyada en fazla işlemci gücü kullanan bir marka var. Ekin Patrol G2, ondan 3 kat fazla işlemci gücü kullanıyor.

'REKABETİN ÖNÜ AÇILMALI'

Yurtdışı odaklı çalışmakla birlikte iç pazarda Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sistemlerinin kurulu olduğunu belirten Ekin, şunları söyledi: "Güvenlik söz konusu olunca hassasiyetlerin olması doğal. Kamunun güvenlik teknolojilerinde yerli şirketlerin rekabetinin önünü açmasının teknoloji geliştirilmesi ve pazara sunulmasını hızlandıracağına inanıyoruz" dedi.

METİN CAN

Sabah
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