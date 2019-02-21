1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dolar hafif yükselişte 5,33 TL

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 21 Şubat 2019 09:44
Yazdır
Dolar hafif yükselişte 5,33 TL

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,3320 5,3330
Avro 6,0550 6,0560
Sterlin 6,9320 6,9670
ANKARA
ABD Doları 5,3050 5,3550
Avro 6,0100 6,0700
Sterlin 6,8390 6,9820

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,3320 seviyesinden alıcı buluyor.

Son dönemde Türk lirası ile yüksek korelasyon içerisinde yer alan Güney Afrika randında dün artan oynaklığın etkisiyle TL dolar karşısında değer kaybetti. Dün 5,3297'ye kadar çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 5,3245'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 5,3320'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,16 değer kazancıyla 6,0540'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,06 azalışla 6,9520'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,07 azalışla 1,1332, dolar endeksi 0,18 artışla 96,62 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün akşam yayımlanan ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının, "güvercin duruşun devam edeceğine" işaret etmesi sonrası küresel piyasaların pozitif seyrettiğini belirtti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açından dolar/TL'de 5,3550'nin direnç, 5,2870'in destek konumunda izleneceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa güne yatay başladı
21 Şubat 2019 10:04		 Ons altın 10 ayın zirvesini gördü
20 Şubat 2019 23:18
Borsa günü yükselişle tamamladı
20 Şubat 2019 18:30		 Çeyrek altın ne kadar?
20 Şubat 2019 17:42
Dolar ne kadar?
20 Şubat 2019 17:01		 Borsa günün ilk yarısında yükseldi
20 Şubat 2019 13:14
Çeyrek altın ne kadar?
20 Şubat 2019 12:41		 Gün ortasında dolar yükselişe geçti
20 Şubat 2019 12:16
Gram altın 228 lira seviyelerinde
20 Şubat 2019 10:03		 Borsa güne yükselişle başladı
20 Şubat 2019 10:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
HDP'nin aday çıkarmadığı kritik 10 il
MHP'li Yıldırım'dan Kocamaz ile ilgili şok iddia
En mutsuz meslekler avukatlar ve din görevlileri
Genel Müdürlüğü sırasında, 34 kişi hayatını kaybetmişti
Yedek astsubaylıkta 2 ay eğitim, 10 ay görev
Depremin merkez üssünde okullar tatil edildi
Bağkur'lu süreler, memur emekliliğine etki eder mi?
Halde büyük vurgun! 1 liraya alıp 9 liraya sattılar
Malatya'nın huzur yeri... Darende
AŞTİ'ye yeni güzergah geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sakız çiğnemek 7
yandaş medyanın ahlaksız haberciliğinden örnekler 5
recep ali er 2
brooke didonato 1
adres 4
benimle konuşurken yüzüme bak lütfen 4
yuvasından çıkan priz 1
13 2
Gece gündüz memurlar.net'de takılmak 2
erkek kusarak gider 4
SON İLANLAR
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Keysun Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Balıkesir Balya Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Kağıthane Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
TÜBİTAK 60 araştırmacı personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam