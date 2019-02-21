1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Valilik açıkladı, 90 günlük süreç başladı

İstanbul Valiliği: Bütün yurtta il ve ilçe bazında afet riski en yüksek alanlar tespit edilerek, Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanacak ve 3 ay içerisinde Bakanlık makamına sunulacak
 21 Şubat 2019 09:45
Yazdır
Valilik açıkladı, 90 günlük süreç başladı

İstanbul Valiliği, bütün yurtta il ve ilçe bazında afet riski en yüksek alanların tespit edilerek, Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanacağını ve 3 ay içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Kentsel Dönüşüm Vizyonu doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için yeni bir süreç başlattığı hatırlatıldı.

19 Şubat 2019 tarihli Bakanlık genelgesiyle kentsel dönüşüm sürecinin ilke ve esaslarının bütün valiliklere bildirildiği aktarılan açıklamada, "Buna göre bütün yurtta il ve ilçe bazında afet riski en yüksek alanlar tespit edilerek, Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanacak ve 3 ay içerisinde Bakanlık makamına sunulacak." denildi.

Valiliğin, genelgede belirtilen esaslar ile 90 günlük sürecin başladığını, 20 Şubat 2019 tarihli yazıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar ve ilçe belediyelerine bildirdiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde afet riski en yüksek alanların tespiti ve Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'nin sağlıklı bir şekilde ve zamanında hazırlanmasının Valilik olarak takipçisi olacağız. İstanbulumuzda kentsel dönüşüm hedeflerine ulaşılması ve olası afet riskine karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi konusunda hep birlikte gayret göstereceğiz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Bor'un şimdi de bulaşık deterjanı geliyor
21 Şubat 2019 09:18		 Depremin merkez üssünde okullar tatil edildi
21 Şubat 2019 08:34
Yedek astsubaylıkta 2 ay eğitim, 10 ay görev
21 Şubat 2019 08:10		 Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu kuruldu
21 Şubat 2019 07:00
Genel Müdürlüğü sırasında, 34 kişi hayatını kaybetmişti
21 Şubat 2019 00:03		 Mersin Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı
20 Şubat 2019 21:48
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atama!
20 Şubat 2019 21:17		 Kaçak avcılara 6,3 milyon lira ceza kesildi
20 Şubat 2019 20:53
Youtube hesabında yayınladı, cezayı yedi
20 Şubat 2019 20:20		 Mehmetçik 'sıfır atık' ile vatan toprağına can veriyor
20 Şubat 2019 19:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
HDP'nin aday çıkarmadığı kritik 10 il
MHP'li Yıldırım'dan Kocamaz ile ilgili şok iddia
En mutsuz meslekler avukatlar ve din görevlileri
Genel Müdürlüğü sırasında, 34 kişi hayatını kaybetmişti
Yedek astsubaylıkta 2 ay eğitim, 10 ay görev
Depremin merkez üssünde okullar tatil edildi
Bağkur'lu süreler, memur emekliliğine etki eder mi?
Halde büyük vurgun! 1 liraya alıp 9 liraya sattılar
Malatya'nın huzur yeri... Darende
AŞTİ'ye yeni güzergah geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
komik 1
doyumsuz kadın 4
sigarayı bıraktıran ilaçlar 3
bekar evi 2
bugün patlıcan yemedim diye kimse ölmüyor 4
reynmen 2
brooke didonato 1
saç ektirme 4
kruvasan 5
çocuk koşarak gider 1
SON İLANLAR
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Keysun Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Balıkesir Balya Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Kağıthane Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
TÜBİTAK 60 araştırmacı personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam