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Mersin'de 5 katlı bina yıkıldı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, gece saatlerinde çatırdama sesleri geldiği gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bir binada, sabaha karşı çöktü.
 21 Şubat 2019 09:51
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Mersin'de 5 katlı bina yıkıldı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, gece saatlerinde çatırdama sesleri geldiği gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bir binada, sabaha karşı çöktü.
İhlas Haber Ajansı
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