1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BİM, müdür yardımcısına mobbinge 5 bin TL cezayı onadı

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, okul müdür yardımcısına mobbing yapıldığı gerekçesiyle verilen 5 bin TL'lik cezayı onayladı
 21 Şubat 2019 10:10
Yazdır
BİM, müdür yardımcısına mobbinge 5 bin TL cezayı onadı

İzmir'de bir okul müdürünün, müdür yardımcısına uyguladığı mobbingden dolayı, açılan davada, idare mahkemesi Devletin 5 bin TL manevi tazminat cezası ödemesine karar verdi.

Mobbing kapsamında; müdür yardımcısına, okulda başka müdür yardımcıları olmasına rağmen bütün ağır ve mesai alan görevlerin verildiği, koordinatörlük görevini diğer meslek dersi öğretmenlerine aktararak daha az ücret almasının sağlandığı, işlerini aksatmamasına rağmen uyarı yazısı yazdığı, okulda bulunmasına rağmen ek ders ücretinin kesildiği, merkezi sistem sınavlarında görev verilmediği, haksız ve asılsız soruşturmalar açıldığı, baskı ve yıldırma amaçlı 2 disiplin cezası verildiği tespitleri yer almaktadır.

Bu tespitler bağlamında, kaymakamlık, okul müdürüne "Uyarma" cezası vermiştir. Uyarma cezası sonrasında, mobbinge uğrayan müdür yardımcısı, manevi tazminat istemiş, red cevabı üzerine de dava açılmıştır.

İzmir İdare Mahkemesi, mobbing nedeniyle İzmir Valiliğinin 5 bin TL manevi tazminat cezası ödemesine karar vermiştir.

İşte bu karar İzmir Bölge İdare Mahkemesince onanmıştır.

Okul müdürünün mobbingine 5 bin TL tazminat cezası
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şehit nişanlısına ilk tazminat
14 Şubat 2019 13:50		 Mahkeme, mühendise yapılanlar için mobbing dedi
04 Şubat 2019 11:04
Öğretmene mobbingle ilgili önemli Danıştay kararı
26 Ocak 2019 11:35		 Otobüste yer verilmediği için düşüp yaranan yaşlının mücadelesi
12 Ocak 2019 13:23
Binali Yıldırım, Barış Yarkadaş'tan tazminat kazandı
10 Ocak 2019 17:11		 Albayrak, CHP'li Erdoğdu'dan kazandığı tazminatı şehit ailelerine bağışladı
27 Aralık 2018 11:41
20 bin TL morbeyin tazminatına bile itiraz edildi
26 Aralık 2018 01:42		 Polis kurşununa 524 bin TL tazminat
20 Aralık 2018 10:25
Düğünü iptal eden işletmeciye tazminat cezası
18 Aralık 2018 17:43		 Ferhat Göçer, FETÖ davasını kazandı
13 Aralık 2018 13:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
HDP'nin aday çıkarmadığı kritik 10 il
MHP'li Yıldırım'dan Kocamaz ile ilgili şok iddia
En mutsuz meslekler avukatlar ve din görevlileri
Genel Müdürlüğü sırasında, 34 kişi hayatını kaybetmişti
Yedek astsubaylıkta 2 ay eğitim, 10 ay görev
Depremin merkez üssünde okullar tatil edildi
Bağkur'lu süreler, memur emekliliğine etki eder mi?
Halde büyük vurgun! 1 liraya alıp 9 liraya sattılar
Malatya'nın huzur yeri... Darende
AŞTİ'ye yeni güzergah geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
twitter 2
bilinmeyen bir kadının mektubu 1
kısa değilim yanımdakiler uzun 8
kruvasan 5
kendinle barışık olmak 3
memurun sakal bırakması 4
ihanet 1
izafiyet kuramı 2
eski dostlar 5
demir 4
SON İLANLAR
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Keysun Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Balıkesir Balya Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Kağıthane Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
TÜBİTAK 60 araştırmacı personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam