BİM, müdür yardımcısına mobbinge 5 bin TL cezayı onadı
|21 Şubat 2019 10:10
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İzmir'de bir okul müdürünün, müdür yardımcısına uyguladığı mobbingden dolayı, açılan davada, idare mahkemesi Devletin 5 bin TL manevi tazminat cezası ödemesine karar verdi.
Mobbing kapsamında; müdür yardımcısına, okulda başka müdür yardımcıları olmasına rağmen bütün ağır ve mesai alan görevlerin verildiği, koordinatörlük görevini diğer meslek dersi öğretmenlerine aktararak daha az ücret almasının sağlandığı, işlerini aksatmamasına rağmen uyarı yazısı yazdığı, okulda bulunmasına rağmen ek ders ücretinin kesildiği, merkezi sistem sınavlarında görev verilmediği, haksız ve asılsız soruşturmalar açıldığı, baskı ve yıldırma amaçlı 2 disiplin cezası verildiği tespitleri yer almaktadır.
Bu tespitler bağlamında, kaymakamlık, okul müdürüne "Uyarma" cezası vermiştir. Uyarma cezası sonrasında, mobbinge uğrayan müdür yardımcısı, manevi tazminat istemiş, red cevabı üzerine de dava açılmıştır.
İzmir İdare Mahkemesi, mobbing nedeniyle İzmir Valiliğinin 5 bin TL manevi tazminat cezası ödemesine karar vermiştir.
İşte bu karar İzmir Bölge İdare Mahkemesince onanmıştır.Okul müdürünün mobbingine 5 bin TL tazminat cezası
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