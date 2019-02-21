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ÖSYM'den nöbetçi nüfus müdürlüğü açıklaması

ÖSYM internet sitesinden ÖSYM tarafından uygulanacak sınavlarda sınav zamanı açık bulundurulacak nüfus müdürlüklerine ilişkin açıklama yaptı.
 21 Şubat 2019 10:12
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ÖSYM'den nöbetçi nüfus müdürlüğü açıklaması

ÖSYM tarafından konuya ilişkin açıklama:

Başkanlığımız tarafından uygulanan sınavlarda sınava girişte geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilen nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartını sınav öncesi kaybeden adayların sınava girebilmelerini sağlamak amacıyla 2019 yılından itibaren Başkanlığımızca basılı ortamda uygulanan tüm sınavlarda İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde sınav yapılacak merkezlerdeki Nüfus Müdürlükleri sınav günü açık tutulacaktır.

Önceki yıllarda sadece YKS ve KPSS'de yapılan bu uygulama, sınava girecek adaylar için sınava girişte kimlik belgesi nedeniyle mağduriyet oluşmasını önleyici bir tedbir olarak Başkanlığımızca basılı ortamdaki tüm sınavları kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Bu kapsamda sınavın yapılacağı sınav merkezlerine göre sınav günü açık olacak nüfus müdürlüklerinin adres bilgisi, sınavdan önce ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. Sınavın yapılacağı merkezlerde sınav günü açık tutulacak Müdürlüklere başvuran adaylara, görevli personel tarafından, "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Bu doğrultuda, Başkanlığımızca uygulanacak sınavlara katılacak adaylardan T.C. Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanını kaybedenler ile nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya güncel fotoğraf bulunmadığı için sınava kabul edilemeyecek durumda olanlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karedkodlu "Geçici Kimlik Belgesi" ile sınavlara girebileceklerdir.

23 Şubat 2019 tarihinde uygulanacak 2019-Sayıştay Eleme Sınavı ile 24 Şubat 2019 tarihinde uygulanacak 2019-TUS 1. Dönem veya 2019-STS Tıp 1. Dönem Sınavları için açık tutulacak İl/İlçeNüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

23.02.2019-24.02.2019 TARİHLERİNDE 07.00-10.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

Sınava girecek adaylara önemle duyurlur
Memurlar.Net
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