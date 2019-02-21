LGS için beşinci örnek soru kitapçığı yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınava ilişkin beşinci örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20 ve sözel testte 25 olmak üzere 45 soruya yer verildi
|21 Şubat 2019 10:24
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik beşinci örnek soru kitapçığı yayımlandı.
MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2018 Ekim, Kasım ve Aralık ile 2019 Ocak ayında, dört kez örnek soru kitapçığı yayımlamıştı.
Beşinci kez yayımlanan örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20 ve sözel testte 25 soru olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi.
Örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://odsgm.meb.gov.tr/ adresli internet sitesinden erişilebiliyor.
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