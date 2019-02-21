Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Balıkesir'de yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan 4 kişiden 2'si adli makamlarca tutuklandı.
|21 Şubat 2019 10:33
|Yazdır
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İvrindi, Bandırma, İzmir ve Erdek'te yaptıkları FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yaptıkları operasyonlarda 1'i astsubay 4 kişiyi yakaladı. İzmir ve Bandırma'da yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer 2 FETÖ şüphelisi ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Eski kaymakam Kadir Güntepe'ye FETÖ'den hapis
21 Şubat 2019 12:03
|FETÖ'cü savcıların usulsüz dinleme talepleri iddianamede
21 Şubat 2019 11:57
|FETÖ şüphelisinden soru hırsızlığı itirafı
21 Şubat 2019 11:40
|Bingöl'deki terör operasyonu: 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı
21 Şubat 2019 11:17
|FETÖ'nün TSK yapılanmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
21 Şubat 2019 09:23
|PKK tarife yükseltti
21 Şubat 2019 06:35
|FETÖ'den gözaltı kararı verilen 51 astsubay yakalandı
20 Şubat 2019 23:27
|Villadaki parmak izine rağmen inkar etti
20 Şubat 2019 23:14
|'TBMM'yi Akıncı'dan kalkan uçaklar bombalamamış'
20 Şubat 2019 21:09
|Karadeniz'de terör örgüte büyük darbe vuruldu
20 Şubat 2019 20:31