1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eşini öldürdü, 'geçimsizdi' deyip suçunu savundu

Bursa'da merdivenlerde cesedi bulunan eşini öldürdüğünü itiraf ettikten sonra tutuklanarak 'eşi kasten öldürmek' suçundan yargılanan sanık hakkında verilen karar Yargıtay tarafından 'cezası arttırılsın' denilerek bozuldu. Kararın bozulmasıyla yeniden yargılanmasına başlanan sanık işlediği suçu 'eşim geçimsizdi' diyerek savunup tahliyesini istedi.
 21 Şubat 2019 10:50
Yazdır
Eşini öldürdü, 'geçimsizdi' deyip suçunu savundu

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Kuru, 40 yıllık eşi 64 yaşındaki Emine Kuru ile geçimsizlik sebebi ile kendisine ait binanın boş bir dairesine taşınarak evleri ayırdı. Yıllarca ayrı yaşayan çiftin arasında 3 Kasım 2014 tarihinde çamaşırlar yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Kuru, eşini boğarak öldürüp merdivenlerde bıraktı ve dışarı çıktı.

Çocukları tarafından merdivenlerde cesedi bulunan Emine Kuru'ya belediye hekimi tarafından merdivenlerden düşüp öldüğü düşünülerek normal ölüm raporu verildi. İşlemlerinin ardından defnedilen Emine Kuru'nun cenazesine katılmayan eşi Mehmet Kuru cenazeden sonra polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü itiraf etti. İtirafının ardından tutuklanan Kuru hakkında 'haksız tahrik altında yakın akrabayı öldürmek' suçundan dava açıldı.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kuru, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cezanın alt sınırdan değil, üst sınırdan verilmesi gerektiğini bildirerek kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılamada Bandırma 2 Nolu Cezaevi'nden SEGBİS ile duruşmaya katılan Mehmet Kuru, ağlayarak verdiği ifadesinde "Eşim geçimsiz biriydi. Oğlumu evlendirdim, gelinim eşime üç ay dayanabildi. Torunum oldu, oğlum bizim binaya taşındı. Altı ay sonra gelinim ve oğlum başka eve taşındı. Evliliğimin 15 yılı dışarıda, 5 yılı da cezaevinde gibi geçti. Hayatım alt üst oldu. İki yıl evimi terk etmeme rağmen, araya girenlerin çabalarıyla bir araya geldik ama hiç değişmedi. Uzun süredir tutukluyum. Torunlarımı sevmek için tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti ise Yargıtay'ın bozma ilamına uyarak, Mehmet Kuru'yu suçun sabit olduğu gerekçesiyle önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı ardından haksız tahrik indirimiyle 22 yıla indirdi. Mahkeme iyi hal indirimiyle de cezayı 18 yıl 4 aya çevirdi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Konya'da hastanenin bahçesinde erkek cesedi bulundu
21 Şubat 2019 12:02		 Faizlerdeki yükseliş konut kredi ve satışını frenledi
21 Şubat 2019 11:30
İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda kullanımı yasak ürünler ele geçirildi
21 Şubat 2019 11:16		 Cinayet sanığı pilot, suç delilinin nasıl yok edileceğini araştırmış
21 Şubat 2019 11:02
3 kişiyi öldüren polise ağırlaştırılmış müebbet
21 Şubat 2019 10:30		 Savcının kızına cinsel saldırı davasında sanığa 5 yıl hapis
21 Şubat 2019 10:22
Emeklilere tefecilik tuzağı polise takıldı
21 Şubat 2019 09:43		 Üniversite öğrencisi Leyla'nın ölüm sebebi diş teli mi?
21 Şubat 2019 09:24
Tacizden 12 yıl 6 ay hapis alan öğretmen serbest
21 Şubat 2019 09:02		 İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınlarında şüpheli araç alarmı
21 Şubat 2019 07:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu yıl, Jandarmaya 27 bin 180 personel alınacak
HDP'nin aday çıkarmadığı kritik 10 il
Kocamaz, Demokrat Parti'nin Mersin Büyükşehir Adayı oldu
En mutsuz meslekler avukatlar ve din görevlileri
MHP'li Yıldırım'dan Kocamaz ile ilgili şok iddia
3 bin 200 kişi görev yerlerinin açıklanmasını bekliyor
Yedek astsubaylıkta 2 ay eğitim, 10 ay görev
Genel Müdürlüğü sırasında, 34 kişi hayatını kaybetmişti
Süleyman Soylu'dan taciz iddialarına 2. açıklama
Halde büyük vurgun! 1 liraya alıp 9 liraya sattılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ilaç 3
sakız çiğnemek 7
Suriyeli çocuklar 5
kadın gibi kadın 1
Göbeklitepe 2
izafiyet kuramı 2
kruvasan 5
fiyat almak 3
entropi 1
ergin ataman 1
SON İLANLAR
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Keysun Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Balıkesir Balya Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Kağıthane Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
TÜBİTAK 60 araştırmacı personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam