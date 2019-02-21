Bu yıl, Jandarmaya 27 bin 180 personel alınacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
|21 Şubat 2019 10:59
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl 27 bin 180 personel alımının planlandığını açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayi Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Soylu, Jandarma'nın 2017'de 102 bin 763 olan personel sayısının 2018'de yüzde 22 artırıldığını, 2017'de yüzde 58 olan profesyonelleşme oranının 2018'de yüzde 64'e çıkarılmış olduğunu belirtti.
Soylu, bu alımlar sayesinde 2017'de 53 yeni jandarma komando taburu, 2018'de 17 yeni komando taburu, 9 jandarma komando bölüğü, 4 cezaevi koruma taburu, bir ilçe jandarma ve 18 karakol komutanlığı kurulduğunu söyledi.
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