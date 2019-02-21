1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İş Bankası, Google Asistan'a entegre ilk Türk bankası oldu

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen: Maxi Google Asistan uygulaması, 3 aya yakın bir süre içerisinde 2 milyon kullanıcıya ulaştı ve 5 milyonu aşkın soruya cevap verdi
 21 Şubat 2019 11:05
Yazdır
İş Bankası, Google Asistan'a entegre ilk Türk bankası oldu

Türkiye İş Bankası, Google Asistan'a entegre olan ilk Türk bankası oldu.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, yapay zeka teknolojisine dayalı, doğal dil işleme yeteneğine sahip kişisel asistanı Maxi Google Asistan uygulamasına entegre edildi. Böylece İş Bankası, 29 Kasım 2018'de kullanıma sunduğu Maxi ile Google Asistan'a entegre olan ilk Türk bankası oldu.

Maxi, Google Asistan kullanıcılarına vadeli hesap getirisi hesaplama, kredi faizi hesaplama, kredi kartına dair genel bilgiler, en yakın İş Bankası şubesi ve Bankamatik sorgulama ve kampanyalar da dahil olmak üzere 500'e yakın konu başlığıyla ilgili sorulara yanıt vererek yardımcı oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, geleceğin bankacılığının yapay zeka teknolojisine dayalı diyalog bankacılığı üzerinden ilerleyeceğini öngördüklerini belirtti.

Teknolojiyle kendi iş alanlarını birleştirdiklerini ve tasarladıkları basit, hızlı ve kolay çözümlerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırdıklarını aktaran Sezen, "Maxi, 3 aya yakın bir süre içerisinde 2 milyon kullanıcıya ulaştı ve 5 milyonu aşkın soruya cevap verdi. İşCep ve Maximum Mobil'in ardından Google Asistan içerisinde de kullanıcılarla etkileşime başlayan Maxi, ilerleyen dönemde bireylerin günlük hayatındaki yeni iletişim araçları ne ise onların içerisinde de yer alacak." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın sonunda Türkçe dilinde hizmet vermeye başlayan Google Asistan uygulamasının; sesli olarak yol tarifi alma, arama yapma, mesaj ve e-posta gönderme, müzik çalma, video oynatma, hava durumu tahmini ve uçuş bilgisi alma gibi yetenekleri bulunuyor
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Balık fiyatlarında düşüş yaşanmıyor
21 Şubat 2019 10:49		 Kısa vadeli dış borç geriledi
20 Şubat 2019 11:31
Sigortacılar 'denetleyici kurum' istiyor
20 Şubat 2019 10:38		 Ünlü 2. el alışveriş sitesi rekor fiyata satılıyor
20 Şubat 2019 08:50
TESK'ten esnaf için 'ucuz akaryakıt' talebi
19 Şubat 2019 11:18		 Honda Türkiye fabrikasını kapatacak, 3 bin 500 çalışan işten çıkarılacak
19 Şubat 2019 09:43
Bursa'da üç tanzim satış noktasında alışverişler başladı
16 Şubat 2019 11:47		 Kamu bankalarından ortak refleksler
16 Şubat 2019 10:10
BDDK: Sahte fatura ödeme merkezlerine dikkat
16 Şubat 2019 09:45		 Perakende satış hacmi azaldı
15 Şubat 2019 10:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu yıl, Jandarmaya 27 bin 180 personel alınacak
HDP'nin aday çıkarmadığı kritik 10 il
Kocamaz, Demokrat Parti'nin Mersin Büyükşehir Adayı oldu
En mutsuz meslekler avukatlar ve din görevlileri
MHP'li Yıldırım'dan Kocamaz ile ilgili şok iddia
3 bin 200 kişi görev yerlerinin açıklanmasını bekliyor
Yedek astsubaylıkta 2 ay eğitim, 10 ay görev
Genel Müdürlüğü sırasında, 34 kişi hayatını kaybetmişti
Süleyman Soylu'dan taciz iddialarına 2. açıklama
Halde büyük vurgun! 1 liraya alıp 9 liraya sattılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
elektrik faturası 5
çok iyi oldu çok da güzel oldu 2
twitter 2
20.02.2019 çanakkale depremi 1
memurun sakal bırakması 4
demir 4
gitarla fotoğraf çektirmek 6
kendi kararlarını alabilmek maliyetli bir şeydir 6
erkek kusarak gider 4
lafazan 1
SON İLANLAR
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Keysun Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Balıkesir Balya Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Kağıthane Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
TÜBİTAK 60 araştırmacı personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam