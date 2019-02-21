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İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda kullanımı yasak ürünler ele geçirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 9 bin adet kaçak enerji içeceği ve enerji içeceği üretiminde kullanılan 142 kilogram ham madde ele geçirdi. Ele geçirilen ham maddenin içeriğinde yer alan performans arttırıcı ve zayıflama içerikli ilaç etken maddelerinin gıda ürünlerinde kullanılmasının yasak olduğu öğrenildi
|21 Şubat 2019 11:16
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İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda kullanımı yasak ürünler ele geçirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 9 bin adet kaçak enerji içeceği ve enerji içeceği üretiminde kullanılan 142 kilogram ham madde ele geçirdi. Ele geçirilen ham maddenin içeriğinde yer alan performans arttırıcı ve zayıflama içerikli ilaç etken maddelerinin gıda ürünlerinde kullanılmasının yasak olduğu öğrenildi.
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