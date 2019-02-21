1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bingöl'deki terör operasyonu: 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı
 21 Şubat 2019 11:17
Yazdır
Bingöl'deki terör operasyonu: 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Bingöl'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterenlerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eski kaymakam Kadir Güntepe'ye FETÖ'den hapis
21 Şubat 2019 12:03		 FETÖ'cü savcıların usulsüz dinleme talepleri iddianamede
21 Şubat 2019 11:57
FETÖ şüphelisinden soru hırsızlığı itirafı
21 Şubat 2019 11:40		 Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
21 Şubat 2019 10:33
FETÖ'nün TSK yapılanmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
21 Şubat 2019 09:23		 PKK tarife yükseltti
21 Şubat 2019 06:35
FETÖ'den gözaltı kararı verilen 51 astsubay yakalandı
20 Şubat 2019 23:27		 Villadaki parmak izine rağmen inkar etti
20 Şubat 2019 23:14
'TBMM'yi Akıncı'dan kalkan uçaklar bombalamamış'
20 Şubat 2019 21:09		 Karadeniz'de terör örgüte büyük darbe vuruldu
20 Şubat 2019 20:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu yıl, Jandarmaya 27 bin 180 personel alınacak
HDP'nin aday çıkarmadığı kritik 10 il
Kocamaz, Demokrat Parti'nin Mersin Büyükşehir Adayı oldu
En mutsuz meslekler avukatlar ve din görevlileri
MHP'li Yıldırım'dan Kocamaz ile ilgili şok iddia
3 bin 200 kişi görev yerlerinin açıklanmasını bekliyor
Yedek astsubaylıkta 2 ay eğitim, 10 ay görev
Genel Müdürlüğü sırasında, 34 kişi hayatını kaybetmişti
Süleyman Soylu'dan taciz iddialarına 2. açıklama
Halde büyük vurgun! 1 liraya alıp 9 liraya sattılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
twitter 2
komik 1
doyumsuz kadın 1
sigarayı bıraktıran ilaçlar 3
stefan zweig 1
benimle konuşurken yüzüme bak lütfen 4
Zenda Mahkumları 1
bekar evi 2
kimsesizler mezarlığı 3
şalvar 2
SON İLANLAR
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Keysun Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Balıkesir Balya Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Kağıthane Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
TÜBİTAK 60 araştırmacı personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam