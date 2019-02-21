Süleyman Soylu'dan taciz iddialarına 2. açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasa dışı gösteride taciz iddiasıyla ilgili "Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var ki evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek." dedi...
|21 Şubat 2019 11:19
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da polisin gözaltına alırken cinsel tacizde bulunduğu Merve Demirel hakkında açıklamalarda bulundu. Demirel için dün 'proje kadın' nitelemesi yapan Soylu, "Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var ki evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek" ifadesini kullandı.
Ankara'da üniversite öğrencisi Merve Demirel, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği'nin (TAYAD) eyleminde gözaltına alınırken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği polis memuru hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
İşte taciz iddiasına konu olan fotoğraf
İşte İçişleri Bakanı Soylu'nun, taciz olmadığını göstermek için yayınladığı video
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