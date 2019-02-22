Vekil ebe hemşireler kadro talep ediyor

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN beyefendinin takdirlerine;

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ;

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde 1000 kişiden oluşan aileleri ile birlikte yaklaşık 5.000 vatandaşınız olarak son çaremiz olan şahsınıza yaşadığımız zorluk ve sıkıntıları anlatmak dertleşmek ve talebimizi iletmek istiyoruz.

EFENDİM;

Vekil ebe hemşireler 1.basamakta merkeze uzak ücra köylerde Sağlık evlerinde görev yapmakta memur maaşının 3/2 tutarında aylık almaktadır. Kutsal ebelik hemşirelik mesleğini yürüten bizlerin hemen hemen her statüde bulunan doğum izni, refakat izni, babalık izni, ölüm izni bulunmamaktadır, ayrıca vatanı görev olan askerlik görevini yaptıktan sonra işe geri dönüş hakkı yoktur.

2011 YILINDA 1 YIL ÇALIŞMA ŞARTLI KADRO VERİLMİŞTİ;

2 Kasım 2011 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 663 sayılı KHK ile 1 yılını dolduran Vekil ebe hemşireler kadroya alınmış kadroyu gün, hafta, ve ay eksiği olduğundan alamayan 1000 çalışan 8 yıllık bir mağduriyet yaşamak zorunda bırakılmıştır.

AİLE YAPILARI SARSILMIŞ DURUMDA;

Özlük hakkı eksiklikleri birçok bakımdan mağdur olmamızı sağlamış, yıllardır emek veren arkadaşlarımız işlerinden istifa etmek zorunda kalmış, iş güvencelerinin olmaması sebebiyle amirleri tarafından mobbing uygulanarak işten çıkmaya zorlanmıştır. Efendim durum o kadar vahimdir ki zorunlu durumlarda köylerde doğum yaptıran bizler kendimiz doğum yaptığımızda doğum iznine çıkamıyoruz.

SESİMİZİ DUYURMAYA ÇALIŞTIK;

Efendim başta Sağlık ve Çalışma bakanımız olmak üzere, Adalet ve Kalkınma Partisinin saygıdeğer Genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri olmak üzere sağlık komisyonu başkanımız ve milletvekilimize, yetkili sendikamız Sağlık-Sen'e diğer statüler ile aramızdaki farklara da yer verecek şekilde durumumuzu ayrıntılı bir şekilde ifade ederek dosyalar hazırlayıp kendilerine arz ettik. Ulaştığımız tüm Bakanlarımız, Genel Başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz talebimizin haklı olduğu konusunda görüş bildirmiş ve çalışma yapılması konusunda söz vermelerine rağmen 8 yıldır bir yol kat edilememiştir.

TEK ÇAREMİZ SİZSİNİZ!

1000 personel (aileleri ile birlikte 5.000 kişi) 8 yıla yakın bir süredir sizden gelecek olumlu bir sözün "Vekil ebe ve hemşirelerin kadroya geçirilmesine EVET diyorum...!" demenizin hayalini kurmaktadır. Bizler sizin adalet anlayışınızdan zerre şüphe duymadık ve duymayacağız da... Kudreti ve adaleti ile tüm İslam alemini kucaklayan, kapı açan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın bizi de bu belirsizlikten kurtaracağına inancımız tamdır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, son ve tek kesin çözüm sizin bir sözünüz. Sağlık Bakanlığı bünyesinde yıllardır özveriyle görev yapan bizlerin iş güvencesi talebine olumlu cevap vereceğinizi, 5000 vatandaşınızın duasına nail olacağınızı biliyor ve umuyoruz.

Saygılarımızla...

Vekil Ebe Hemşireler Birliği

Sosyal Medya Hesaplarımız

https://twitter.com/Vebhemkdr_06?s=08

https://www.facebook.com/Vekil-Ebe-Hem%C5%9Firelere-Kadro-707418139270817/

https://www.facebook.com/vekilebehemsirelerekadro/?ti=as