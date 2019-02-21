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Türkiye rüzgarda kapasitesini artırdı

Türkiye'nin rüzgardaki kurulu gücü geçen yıl bir önceki yıla göre 497 megavat artarak 7 bin 369 megavata ulaştı. Böylece Türkiye, 2018'de rüzgarda ilave kurulu güç bakımından AB ülkeleri, aday ülkeler ve Rusya ile Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 38 ülke arasında altıncı oldu
 21 Şubat 2019 11:29
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Türkiye rüzgarda kapasitesini artırdı

AA muhabirinin, "Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope 2018 Avrupa İstatistikleri Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, aday ülkeler ve Rusya ile Ukrayna'nın da aralarında yer aldığı 38 ülkenin toplam rüzgar kurulu gücü 189 bin 22 megavata çıktı.

Bu ülkeler arasında rüzgarda kurulu gücü en yüksek ülke, 59 bin 311 megavatla Almanya oldu. Almanya'yı, 23 bin 494 megavatla İspanya ve 20 bin 970 megavatla Birleşik Krallık takip etti.

Türkiye'nin rüzgardaki kurulu gücü ise geçen yıl 497 megavat artarak 7 bin 369 megavata ulaştı. Türkiye, rüzgar gücüne eklediği bu kapasiteyle ilave güç bakımından Avrupa Kıtası'ndaki 38 ülke arasında altıncı oldu. Kıtada 2018'de rüzgarda en fazla ilave güç 3 bin 371 megavatla yine Almanya tarafından oluşturuldu. Bu ek kapasitenin 2 bin 402 megavatı kara, 969 megavatı ise deniz üzerine kurulan rüzgar santrallerinden oluştu.

Ek kapasitede Almanya'yı bin 901 megavatla Birleşik Krallık, bin 565 megavatla Fransa izledi.

Rüzgara 26 milyar avrodan fazla yatırım

Öte yandan, geçen yıl AB üyesi 28 ülkede elektrikte toplam 20 bin 700 megavat ilave kurulu kapasite işletmeye alındı. Bunun yüzde 49'una denk gelen 11 bin 676 megavatlık kısmını rüzgar gücü oluşturdu. Söz konusu kapasite için rüzgar sektörüne 26,7 milyar avronun üzerinde yatırım yapıldı.
Anadolu Ajansı
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