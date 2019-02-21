Kent içi raylı sistemlere bu yıl 4,3 milyar lira harcanacak
|21 Şubat 2019 11:32
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AA muhabirinin, 2019 Yılı Yatırım Programı'ndan derlediği bilgilere göre, kent içi ulaşıma bu yıl 4 milyar 340 milyon 328 bin lira bütçe ayrıldı.
Söz konusu bütçenin 4 milyar 332 milyon 528 bin liralık kısmı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca kullanılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ise kent içi ulaşıma 7 milyon 800 bin lira harcanması planlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ayrılan 20 milyar 320 milyon 646 bin lira tutarındaki bütçenin, böylece 4 milyar 332 milyon 528 bin liralık kısmı kent içi ulaşım için kullanılacak.
İstanbul Havalimanı raylı sistemi için 2,77 milyar lira
Toplam 10 projenin en önemlisini oluşturan İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantılarına bu yıl 2 milyar 776 milyon 763 bin lira ayrıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca İstanbul'da Ayrılıkçeşmesi-Kazlıçeşme ile Levent-Hisarüstü, Ankara'da Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan ve AKM-Keçiören ile Antalya'da havalimanına kadar olan raylı sistem çalışmaları tamamlandı.
Bakanlıkça aralarında Sabiha Gökçen-Kaynarca, Gayrettepe ve Halkalı'dan İstanbul Havalimanı, Gebze-Halkalı gibi hatların da aralarında bulunduğu kent içi raylı sistemlerin hizmete alınması için ise çalışmalar hızlandırıldı.
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