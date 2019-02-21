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CHP'de olağanüstü PM talebi geri çekildi

12 PM üyesi, partinin İstanbul'un Maltepe ve Şanlıurfa'nın Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi için PM'nin olağanüstü toplantıya çağırılması talebini geri çekti
 21 Şubat 2019 11:38
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CHP'de olağanüstü PM talebi geri çekildi

CHP'de 12 Parti Meclisi (PM) üyesi, partinin İstanbul Maltepe ve Şanlıurfa Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi için PM'nin olağanüstü toplantıya çağırılması talebini geri çekti.

Partinin İstanbul Maltepe ve Şanlıurfa Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi ve PM'nin Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) verdiği yetki devri sonrası yaşananların tartışılması amacıyla 12 PM üyesi, 16 Şubat'ta olağanüstü PM çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Şubat tarihinde parti genel merkezine ulaşan olağanüstü PM talebini değerlendirmeye alarak, üyeleri 23 Şubat'ta olağanüstü toplantıya çağırdı. Ancak bugün çağrı talebinde bulunan 12 üye, söz konusu taleplerinin aday listelerinin sunulması nedeniyle "gündemsiz" kaldığını belirterek, çağrılarını geri çekti.

Çağrı heyeti adına yapılan açıklamada, söz konusu çağrının CHP orgutunün ve secmenlerin talep ve rahatsızlıklarının demokratik araclarla ve dogru zamanda degerlendirilmesini onemseyen bir anlayısın sonucu olduğu vurgulandı.

CHP'nin katılımcı, cogulcu demokrasi gelenegi ve kurucu degerlerinin de bu anlayısı zorunlu kıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak ne yazık ki YSK takvimini ve parti tuzugumuzu de goz onune alarak yaptıgımız uyarıların hepsi goz ardı edilmis, dilekcemizin genel merkezimize ulastıgı andan itibaren, soz konusu toplantı icin yeterli zaman olmasına ragmen, olaganustu PM toplantısı, aday listelerinin tesliminden ve hatta itiraz suresinin bile bitiminden sonraki bir tarihe konulmustur. Yasanılan bu durumla, ne yazık ki orgutumuzun ve CHP'ye gonul veren milyonların sesini duymaya ve bu sesle ortaklasarak partimizin gucunu ve basarısını artırmaya donuk bir fırsatın kacırılmıs oldugu acıktır. Ancak Genel Merkezimiz tercihini bu yonde kullanmıstır.

Gelinen noktada, kasıtlı olarak gundemsiz bırakılan Parti Meclisimizin toplanması, anlamını, faydasını ve gerekliligini yitirmistir. Bu sartlar altında faydasını yitirmis, gundemi ortadan kaldırılmıs bir PM toplantısı yapmanın, dogası geregi anlamı olmayacagı gerekcesiyle olaganustu toplantı talebimizi geri cekiyoruz. Her zaman oldugu gibi bundan sonra da, partimizin tum adaylarının secimlerde en iyi sonucu alabilmesi icin sahada ve her alanda hep birlikte, omuz omuza mucadele etmeye devam edecegiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

CHP'de PM'nin olağanüstü toplanması talebiyle imza veren PM üyeleri şu isimlerden oluşmuştu:

"Ali Şeker, Mehmet Ali Çelebi, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın, Ekrem Kerem Oktay, Yaşar Seyman, Müslim Sarı, Hakkı Süha Okay, Haluk Pekşen, Erdal Aksünger ve Gaye Usluer."
Anadolu Ajansı
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