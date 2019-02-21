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Kapaklı'daki kötü kokunun kaynağı belli oldu

Kapaklı ilçesinde dün 10 kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan keskin kötü kokunun, hurdacıda yakılan malzemelerden çıktığı belirlendi
 21 Şubat 2019 11:43
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Kapaklı'daki kötü kokunun kaynağı belli oldu

Kapaklı ilçesinde dün 10 kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan keskin kötü kokunun, hurdacıda yakılan hurda malzemelerden çıktığı belirlendi.

Tekirdağ Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Recep Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin gerekli incelemeleri yaptığını, alınan numunelerde olumsuz bir maddeye rastlanılmadığını söyledi.

Etrafa yayılan kokunun hurda malzemelerin yakılmasından kaynaklandığının belirlendiğini ifade eden Recep Erol, şunları kaydetti:

"Mithat Paşa Caddesi'nde hurda işiyle uğraşan bir vatandaş kendi toplamış olduğu atıklardan ateş yakıyor. Bu atıklar içinde naylon ve elektrik kabloları bulunuyor. Bu kablolardan çıkan dumanlardan dolayı vatandaşlarımız dumandan etkilendi. AFAD ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerimizle yapılan ölçümde her hangi olumsuz bir maddeye rastlanmadı. Herhangi bir kimyasal olay mevcut değil. Oradaki atıklardan çıkan gazlardan dolayı vatandaşlarımız etkilendi. Şu an itibarıyla her hangi bir olumsuz durum mevcut değil."

Bu arada, kokudan etkilenen ve Çerkezköy Devlet Hastanesi KBRN Ünitesinde tedavi altına alınan 10 kişi taburcu edildi.

- Olay

Dün akşam Kapaklı-Pınarça yolu üzerinde bulunan hurda toplama merkezinden kokular yayılması üzerine vatandaşlar ihbarda bulunmuş, kokudan etkilenen 10 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

AFAD ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, kokunun yayıldığı değerlendirilen hurda toplama merkezinde detaylı inceleme yapmış. Ekipler merkezden incelenmesi için numune almıştı.
Anadolu Ajansı
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