İnterpol Europol Daire Başkanlığına polis görevlendirilecek
İnterpol Europol Daire Başkanlığı kadrosunda görevlendirilmek üzere şark bölge illerinden dönüşe tabi personel alımı yapılacaktır
|21 Şubat 2019 11:52
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İnterpol Europol Daire Başkanlığı kadrosunda görevlendirilmek üzere şark bölge illerinden dönüşe tabi personel alımı yapılacaktır.
İngilizce dilinde YDS puanı 50 ve üzeri alan personelin CV ve ilgili puana ait sonuç belgesiyle birlikte İnterpol Europol Daire Başkanlığının mail adresine yapılan başvurular değerlendirmeye alınacaktır.
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