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'İstihdamı yüzde 5 artırmayı hedefliyoruz'

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek: 3 bin 882 markette yaklaşık 70 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu yıl bu rakamı yüzde 5 artırmayı hedefliyoruz
 21 Şubat 2019 11:56
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'İstihdamı yüzde 5 artırmayı hedefliyoruz'

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, mevcutta 3 bin 882 markette yaklaşık 70 bin kişiye istihdam sağladıklarını, 2019'da bu rakamı yüzde 5 artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Altunbilek, yaptığı yazılı açıklamada, perakende sektöründeki büyük rekabet ve maliyet artışlarına rağmen yerel zincirlerin istihdam yatırımına istikrarlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Türkiye genelinde 14 perakende derneğinin çatı örgütü olarak, işsizlik oranlarının düşürülmesi ve nitelikli eleman sıkıntısına çözüm yaratacak projelerle 2019'da da çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Altunbilek, "3 bin 882 markette yaklaşık 70 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu yıl bu rakamı yüzde 5 artırmayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

Altunbilek, işletme maliyetleri artan ve karlılıkları düşen perakende sektöründe çalışan sirkülasyonunun önemli bir konu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin mesleklerini uzun vadeli görmelerini sağlamak için 4 yıldır çalışıyoruz. Yerel zincirler olarak yakaladığımız başarıyı sürdürülebilir kılmak, koyduğumuz hedeflerin ötesine geçebilmek adına personelimize üst seviyede beceri kazandırmayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda perakende sektöründeki donanımlı ve nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak, sektörün geleceğini şekillendirmek için 4 yıl önce eğitim seferberliği başlattık. Proje kapsamında alanında uzman isimlerle Türkiye'yi il il dolaştık. 2019'da da bu eğitimlere devam edeceğiz."

- "İş başvurularını dijital ortama taşıdık"

Mustafa Altunbilek, eğitim programları kapsamında, insan kaynakları yöneticileri ile kategori yöneticileri, uzmanları, mağaza müdürleri, kasiyerler ve reyonerler için ayrı eğitimler düzenlediklerini belirterek, "Yarın koltuklarımızı teslim edeceğimiz çalışanlarımıza ne kadar çok yüksek beceri kazandırabilirsek, 2023 yılı hedeflerimize o kadar hızlı ulaşabileceğiz." ifadesini kullandı.

İşe alım süreçlerini hızlandırmak için secretcv.com ile protokol imzaladıklarına değinen Altunbilek, yaptıkları iş birliği ile TPF üyesi tüm şirketlere özel hizmet sunulacağı bilgisini verdi.

Altunbilek, yüm bunların yanı sıra iş başvurularını dijital ortama taşıdıklarına dikkati çekerek, "Adaylar, mağazalarımızda asılacak posterlerde yer alan QR kod ile başvurusunu birkaç dakikada yapabilecek. Öte yandan önümüzdeki günlerde web sitemizde devreye alınacak bölümde Türkiye genelindeki mağazalarımızın eleman ihtiyaçları takip edilebilecek. Adaylar, kendilerine yakın olan mağazalara 'www.tpf.com.tr' üzerinden de başvuru yapabilecek." değerlendirmelerini yaptı.
Anadolu Ajansı
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