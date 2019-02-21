'Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz." dedi.
|21 Şubat 2019 11:58
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