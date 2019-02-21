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'Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz." dedi.
 21 Şubat 2019 11:58
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'Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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