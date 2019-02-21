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Konya'da hastanenin bahçesinde erkek cesedi bulundu
Konya'da hastanenin bahçesinde erkek cesedi bulundu
|21 Şubat 2019 12:02
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Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesindeki Numune Hastanesinin bahçesinde bulunan bankta bir kişinin hareketsiz oturduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri, bankta oturur halde hareketsiz duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sabri Mantar'a (61) ait olduğu belirlenen ceset, incelemelenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
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