1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski kaymakam Kadir Güntepe'ye FETÖ'den hapis

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
 21 Şubat 2019 12:03
Yazdır
Eski kaymakam Kadir Güntepe'ye FETÖ'den hapis

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski kaymakam Kadir Güntepe 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Kadir Güntepe ile avukatı katıldı.

Sanık Güntepe, Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin açılarak duruşmanın kaydedilmesini talep etti.

Mahkeme başkanı ise "Söylediklerinizi zapta geçiyoruz, zaten 3 nüsha halinde savunmanızı yazılı verdiniz" diyerek talebi reddetti.

Sanık Güntepe, esasa ilişkin savunmasında, ByLock raporlarının gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, raporlardaki hataların yazılı sunduğu savunmasında yer aldığını aktardı.

Güntepe, hakkında ifade veren A.Y'yi (Güneydoğu mülkiye imamı) Düzce'de bulduğunu ifade ederek, "Kendisine ByLock'tan ne yazıştığımızı sordum. Eğer haklı olmasaydım, Düzce'ye kadar gitmezdim. Bu görüşmeden sonra ifadesini değiştirdi. Onun ifadelerine itibar edilmemelidir." diye konuştu.

Görev süresi boyunca terör örgütleriyle mücadele ettiğini savunan Güntepe, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Güntepe'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'cü savcıların usulsüz dinleme talepleri iddianamede
21 Şubat 2019 11:57		 FETÖ şüphelisinden soru hırsızlığı itirafı
21 Şubat 2019 11:40
Bingöl'deki terör operasyonu: 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı
21 Şubat 2019 11:17		 Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
21 Şubat 2019 10:33
FETÖ'nün TSK yapılanmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
21 Şubat 2019 09:23		 PKK tarife yükseltti
21 Şubat 2019 06:35
FETÖ'den gözaltı kararı verilen 51 astsubay yakalandı
20 Şubat 2019 23:27		 Villadaki parmak izine rağmen inkar etti
20 Şubat 2019 23:14
'TBMM'yi Akıncı'dan kalkan uçaklar bombalamamış'
20 Şubat 2019 21:09		 Karadeniz'de terör örgüte büyük darbe vuruldu
20 Şubat 2019 20:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu yıl, Jandarmaya 27 bin 180 personel alınacak
HDP'nin aday çıkarmadığı kritik 10 il
Kocamaz, Demokrat Parti'nin Mersin Büyükşehir Adayı oldu
En mutsuz meslekler avukatlar ve din görevlileri
MHP'li Yıldırım'dan Kocamaz ile ilgili şok iddia
3 bin 200 kişi görev yerlerinin açıklanmasını bekliyor
Yedek astsubaylıkta 2 ay eğitim, 10 ay görev
Genel Müdürlüğü sırasında, 34 kişi hayatını kaybetmişti
Halde büyük vurgun! 1 liraya alıp 9 liraya sattılar
Depremin merkez üssünde okullar tatil edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dr zakir naik 1
memurun sakal bırakması 4
türkiye'yi bu laiklik istismarından kurtarmanın vakti geldi 1
başarısızlık sonrasında toplantı yapmak 1
sakalın memur bırakması 3
bahçeli'nin fenerbahçe'yi aşağılaması 1
sigarayı bıraktıran ilaçlar 3
ergin ataman 1
entrika 4
şalvar 2
SON İLANLAR
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Keysun Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Balıkesir Balya Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Kağıthane Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
TÜBİTAK 60 araştırmacı personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam