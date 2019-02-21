AFAD'dan Çanakkale depremiyle ilgili açıklama
AFAD Deprem Dairesi'nden Çanakkale Ayvacık'ta dün akşam meydana gelen depremle ilgili bir açıklama yapıldı
|21 Şubat 2019 12:14
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "20.02.2019 tarihinde Ayvacık (Çanakkale) de meydana gelen Mw=5.0 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: VI olarak hesaplanmıştır" denildi.
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