CHP'li Bekaroğlu: Türkiye'de 8 milyon çürük bina var

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Türkiye'deki 22 milyon binanın yaklaşık 13 milyonunun ya kaçak ya da başka nedenlerle problemli olduğunu ifade ederek, "En az 8 milyon bina ise çürümüş durumda." dedi.

Bekaroğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında depreme karşı gereken önlemlerin alınmadığını belirtti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın "İstanbul depreminde, insanları güvenli olarak toplayacağımız alan kalmamış." şeklindeki açıklamasını anımsatan Bekaroğlu, "Türkiye'de deprem olacağını herkes söylüyor ama AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı 'yeşil alan ve toplanma alanı kalmamış' diyor. Trajikomik bir durumla karşı karşıyayız. 17 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. İstanbul'daki bütün kamusal alanları imara açtılar. Bu alanları AVM'ye dönüştürdüler." diye konuştu.

Bekaroğlu, imar affının ekonomik ve sosyal sonuçları yeterince araştırılmadan çıkarıldığını savunarak, "İmar affına İstanbul Boğazı'nı da dahil ettiler. Bütün bunlar seçim rüşveti olarak veriliyor. Türkiye'de 22 milyon bina mevcut. Bu binaların yaklaşık 13 milyonu ya kaçak ya da başka nedenlerle problemli şekilde duruyor. En az 8 milyon bina ise çürümüş durumda." ifadesini kullandı.

Türkiye'de derin bir ekonomik kriz yaşandığını öne süren Bekaroğlu, hükümetin Çin'den 1 milyar avro borç istediğini ancak alamadığını söyledi. Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Bekaroğlu, ekonomik krizin hükümet tarafından kabul edilmediğini ve izlenen yanlış politikalar nedeniyle seçimden sonra herkesin ağır bir bedel ödemek durumunda olacağını iddia etti.

Mehmet Bekaroğlu, Merve Demirel'in göz altına alınırken tacize uğradığına yönelik iddialara da değinerek, şunları kaydetti:

"Ortaya çıkan görüntüler büyük bir garabet ancak bununla ilgili yapılan açıklama daha vahim. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin 'telaşın verdiği yanlış hareket ama bunun basına servis edilmesi de yanlış' diyor. Böyle bir açıklama olur mu? Bir kadına yapılan bu tavrı görmezden gelemeyiz. Çocuklarımız taciz edilmesin diye görevlendirdiğimiz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'proje kadın üzerinden polisi yedirmem' diyor . Bu nasıl bir açıklama?"