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'Çiçekçilikten 4 bin kişi iş sahibi olacak'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: Çiçekçilikten 4 bin kişi iş sahibi olacak. Çünkü İstanbul'un çiçeğini, başka şehirlerden alıyoruz. Burnumuzun dibinde Silivri'de, çiçekçilik köyü var. Şimdi onu geliştireceğiz, bütün İstanbul'u süsleyecek çiçekleri de Silivri'den almış olacağız
 21 Şubat 2019 12:57
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'Çiçekçilikten 4 bin kişi iş sahibi olacak'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Silivri'de çiçekçilikten 4 bin kişinin iş sahibi olacağını belirterek, "Çünkü İstanbul'un çiçeğini, başka şehirlerden alıyoruz. Burnumuzun dibinde Silivri'de, çiçekçilik köyü var. Şimdi onu geliştireceğiz, bütün İstanbul'u süsleyecek çiçekleri de Silivri'den almış olacağız." dedi.

Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Silivri'de, AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

Cumhur İttifakı Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz ve AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ile beraber geldiği ilçe teşkilatının bulunduğu caddede, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Silivri'nin gönül belediyeciliğini bilen bir ilçe olduğunu söyledi.

Silivri'de 2004-2009 döneminde belediye başkanlığı yapan Hüseyin Turan'ın, o dönemde canla başla çalışarak hizmet ettiğini ifade eden Yıldırım, Turan'ın bu ekiple beraber çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Yıldırım, "Makamlar gelip geçicidir, önemli olan insanlıktır, önemli olan hoş bir sada bırakmaktır. 16 yıl boyunca Türkiye'nin her köşesinde çok güzel hizmetleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yaptık." dedi.

- "Dertlerinizi bilen kadrolar var"

Silivri'nin, İstanbul'un arazi olarak en büyük ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Silivri'nin potansiyeli çok büyük. Tarım var, çiçekçilik var, sera var. Bütün bu imkanlar, köylerinde daha da geliştirilecek. Silivri'nin önemli konularından biri, yıllardır beklediğiniz hızlı tren. Onu da yapıyoruz. Silivri'den Edirne'ye hızlı tren yapılıyor. Hayırlı, uğurlu olsun. Eğer dertleri bilmiyorsanız, dermanını bulamazsınız. Dertlerinizi bilen kadrolar var. Volkan Yılmaz, dertleri biliyor, Silivri'yi de biliyor. Eminim ki en güzel hizmeti sizlere ekibiyle beraber yapacak.

Silivri'de, İstanbul'un merkezinde ne varsa, o olacak. Ulaşım, millet bahçesi, yeşil alanlar, tarım üretimi, istihdam, ılıca, jeotermal enerji, çicekçilik... Çiçekçilikten 4 bin kişi iş sahibi olacak. Çünkü İstanbul'un çiçeğini, başka şehirlerden alıyoruz. Burnumuzun dibinde Silivri'de, çiçekçilik köyü var. Şimdi onu geliştireceğiz, bütün İstanbul'u süsleyecek çiçekleri de Silivri'den almış olacağız."

Silivri'de de, İstanbul'da da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetlere eriştirecek kadroların hazır olduğunu dile getiren Yıldırım, "Silivri çok zaman kaybetti, çok geride kaldı. Bazıları diyor ki 'Silivri'de huzur var.' Silivri'de huzur elbette olacak, bu bir lütuf mu? Silivri'de 2003-2004'te huzur yok muydu? Huzur hepimizin en temel hakkı. Huzur olacak ama hizmet de olacak, değil mi? Hüseyin Turan'ın hizmetleri unutulur mu Silivri'de? Çünkü o gönül belediyeciliği yaptı, gönüllere girdi. Şimdi de Volkan Yılmaz aynı şekilde onun bıraktığı yerden bütün bu hizmetleri yapacak. Biz de onun yanında olacağız." diye konuştu.

Binali Yıldırım, konuşmasının ardından MHP Silivri İlçe Teşkilatını da ziyaret etti.

Anadolu Ajansı
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