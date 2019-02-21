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Adalet Bakanı: Adli personelimizle kan bağışında bulunacağız

Bakan Gül: Hem Adalet Bakanlığındaki tüm arkadaşlarımız hem de Türkiye'de tüm adliyelerimizdeki yargı mensuplarımız ve personelimizle kan bağışında bulunacağız. İnsanların en hayırlısı insanlık için faydalı olandır
 21 Şubat 2019 12:58
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Adalet Bakanı: Adli personelimizle kan bağışında bulunacağız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakanlığı ile Türk Kızılayı iş birliğinde başlatılan kampanyaya kök hücre bağışında bulunarak destek verdi.

Adalet Bakanlığı ve Türk Kızılayı iş birliğinde "Kan ve kök hücre bağışı kampanyası" başlatıldı.

Bakanlık binası bahçesinde oluşturulan platformda Bakanlık çalışanlarının katılımıyla iki gün devam edecek kan ve kök hücre bağışıyla, bu konuda toplumdaki farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Kampanyaya, kendisi de bağışta bulunarak destek veren Gül, Türk Kızılayı ve tüm insanlığa katkıda bulunmak üzere Bakanlık çalışanlarına çağrıda bulunduklarını söyledi. "Bu kapsamda hem Adalet Bakanlığındaki tüm arkadaşlarımız hem de Türkiye'de tüm adliyelerimizdeki yargı mensuplarımız ve personelimizle kan bağışında bulunacağız. İnsanların en hayırlısı insanlık için faydalı olandır." diyen Gül, kanın yaşamsal önem taşıdığına dikkati çekti.

Gül, "Bu değerli ihtiyaca destek vermek hepimizin görevidir. Hem kamuoyunda farkındalık oluşturmak hem de Kızılayın çağrısına destek olmak adına tüm yargı mensuplarımız ve Adalet Bakanlığı çalışanlarımızla destek olmayı düşündük." diye konuştu.

İlik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin'in hikayesinin tüm Türkiye'yi derinden etkilediğini ifade eden Gül, "Öykü kızımız gibi ihtiyacı olan kimler varsa bu konuda da yine farkındalık oluşturmak, destek olmak istiyoruz. İnsanlığın ihtiyaç duyduğu hangi konu varsa, insanın hangi sıkıntısı varsa yanında olmak, erdemli bir tutumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Bağışta bulunan herkese ve Türk Kızılayına teşekkür eden Gül, kendisinin de fırsat buldukça kan bağışında bulunduğunu ifade etti. Bakan Gül, Türk Kızılayının disiplinli çalışması ve vatandaşların farkındalık düzeyinin artırılmasıyla yıllar önce hastanelerde yaşanan kan bağışı sıkıntısının en aza indirildiğini kaydetti.

Bakan Gül, sözlerine şöyle devam etti:

"İhtiyacı olan birisine destek olmak tarif edilemez bir duygu. Bu kampanyalar bize bizi hatırlatan değerler. Bugün Bakanlık çalışanlarımızla, hakim ve savcılarımızla kampanyaya katkıda bulunduk. Kampanya, tüm Türkiye'de devam ediyor. Bunu daha da yaygınlaştırarak destek olmaya devam edeceğiz. Umarım daha sağlıklı bir gelecek hepimiz için mümkün olur."

Gül, Bakanlık olarak verilecek desteğin kampanyaya önemli katkı sağlanmasını temenni ettiğini söyledi.

Bakan Gül, konuşmasının ardından Türk Kızılayı tarafından oluşturulan platforma geçti. Geçen hafta kan verdiğini belirten Gül, kök hücre bağışında bulundu.

Öte yandan, Gül, Türk Kızılayının çalışmaları hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan da daha önce düzenli bağışta bulunun kişilere madalya ve plaket verildiğini hatırlatarak şimdi bu uygulamanın kurumları da kapsayacak şekilde genişletildiğini söyledi.

Düzenli bağış yapan ve belirli sayıya ulaşılan kurumların da bu uygulamaya dahil edileceğini ifade eden Altan, "İlk madalyayı Meclisimize verdik, ikinci olarak da Adalet Bakanlığımıza verileceğini öngörüyoruz çünkü Adalet Bakanlığı personeli gerekli sayıyı dolduracaktır." dedi.

Anadolu Ajansı
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