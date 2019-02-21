Çevre ve Şehircilik Bakanı depremin bilançosunu açıkladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık'da toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü
|21 Şubat 2019 12:59
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık'da toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü."
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