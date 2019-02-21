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Belgesiz hurda yakan hurdacıya 72 bin lira ceza

Kapaklı ilçesinde yaktığı hurdadan kaynaklanan koku ve duman sebebiyle pek çok kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan işletmeye, "Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Belgesi" bulunmadığı gerekçesiyle, 72 bin 197 lira ceza uygulanacağı bildirildi
 21 Şubat 2019 13:12
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Belgesiz hurda yakan hurdacıya 72 bin lira ceza

Kapaklı ilçesinde yaktığı hurdadan kaynaklanan koku ve duman sebebiyle pek çok kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan işletmenin, "Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Belgesi" bulunmadığı gerekçesiyle faaliyetleri durduruldu, işletmeye 72 bin 197 lira ceza uygulanacağı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, işletmeden alınan numunelerin incelenmesi sonucu, işletmenin "Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Belgesi" olmadığının tespit edildiği ve faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.

İşletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi amacıyla Kapaklı Belediyesi'ne de başvuruda bulunulduğu vurgulanan açıklamada,"İşletmenin Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Belgesi olmadan faaliyet göstermesi nedeniyle, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 15. maddesi gereği işletmenin faaliyeti durdurularak, mezkur kanunun 20. maddesinin (r) bendince 72 bin 197 lira idari para cezası tesis edilecektir."

- Olay

Dün akşam Kapaklı-Pınarça yolu üzerinde bulunan hurda toplama merkezinden kokular yayılması üzerine vatandaşlar ihbarda bulunmuş, kokudan etkilenen bazı vatandaşlar olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

AFAD ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, kokunun yayıldığı değerlendirilen hurda toplama merkezinde detaylı inceleme yapmış. Ekipler, merkezden incelenmesi için numune almıştı.

Anadolu Ajansı
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