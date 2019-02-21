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Bakan Akar: Münbiç ve Fırat'ın doğusu YPG'den temizlenecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''Münbiç ve Fırat'ın doğusu YPG'den temizlenecek. Sınırlarımızda terör koridoru oluşmasına asla izin verilmeyecek'' dedi
 21 Şubat 2019 13:17
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Bakan Akar: Münbiç ve Fırat'ın doğusu YPG'den temizlenecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki kararlılığının devam ettiğini söyledi.

Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Ülkemizin kararlılığı Münbiç ve Fırat'ın doğusunda da aynen devam ediyor. Münbiç ve Fırat'ın doğusu YPG'den temizlenecek.

Sınırlarımızda terör koridoru oluşmasına asla izin verilmeyecektir. Oluşturulması düşünülen düzenli bölgenin Türkiye'nin kontrolünde olmasi şarttır.

Ancak bu şekilde bölge istikrarlı hale gelir, Türkiye'nin sınırları korunur ve mülteci sorunu çözülür.''
NTV
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