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Yerli turist yurt dışında 4,9 milyar dolar harcadı

Geçen yıl yurt dışına çıkan 8 milyon 383 bin Türk vatandaşı, yüzde 80,4'ü kişisel, yüzde 19,6'sı paket tur kapsamında olmak üzere, toplam 4 milyar 896 milyon dolar harcadı
 21 Şubat 2019 13:26
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Yerli turist yurt dışında 4,9 milyar dolar harcadı

Geçen yıl yurt dışına çıkan 8 milyon 383 bin Türk vatandaşı, yüzde 80,4'ü kişisel, yüzde 19,6'sı paket tur olmak üzere, yabancı ülkelerde toplam 4 milyar 896 milyon dolar turizm harcaması yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Türk vatandaşlarının geçen yıl yurt dışında yaptığı kişi başı ortalama turizm harcaması 584 dolar olarak gerçekleşti.

Seyahatini kişisel olarak organize eden vatandaşlar, kişi başı ortalama 528 dolar harcarken, paket turla gidenlerin harcaması kişi başı ortalama 789 doları buldu.

Geçen yıl yurt dışına çıkan 8 milyon 383 bin vatandaş, yüzde 80,4'ü kişisel, yüzde 19,6'sı ise paket tur kapsamında olmak üzere, böylece toplam 4 milyar 896 milyon dolar harcadı.

Yabancı ülkelerde ortalama konaklama 9,4 gün

Vatandaşlar, geçen yıl (beraberinde gidenler hariç tutulduğunda) en çok yüzde 43,3 ile gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla yurt dışını ziyaret etti. Bunu sırasıyla yüzde 23 ile akraba ve arkadaş ziyareti, yüzde 21,5 ile iş amaçlı gidenler takip etti.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşların, gittikleri ülkelerde ortalama 9,4 gece konakladığı kayıtlara geçti. En çok Suudi Arabistan'da konaklayan vatandaşlar, bu ülkenin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Irak ve Almanya'da kaldı.

Suudi Arabistan'a en çok dini amaçlı (hac/umre) ziyaret gerçekleştirilirken, KKTC'ye en çok gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler, Irak ve Almanya'ya ise en çok akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla gidildiği belirlendi.

Anadolu Ajansı
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