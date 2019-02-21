AİHM, Hasankeyf başvurusunu reddetti
|21 Şubat 2019 13:30
|Yazdır
Başvurucular, Hasankeyf sit alanının tarihsel ve bilimsel bir öneme sahip olması sebebi ile insanlığın geri kalanı gibi, kendilerinin de bu durumdan bizzat zarar görebileceklerini iddia etmişler; Almanya, Avusturya ve Türkiye ortaklığından oluşan şirketlerin projeyi gerçekleştirmeye görevli olduğunu belirterek bu üç ülke aleyhine başvuru yapmışlardı.
AİHM, Almanya ve Avusturya açısından başvurunun kabul edilemez olduğuna, Türkiye açısından başvurunun incelenmesinin ertelenmesine karar vermişti. Başvurucuların, 21 Haziran 2016 tarihinde Hükümete tebliğ edilmesi üzerine, Bakanlık tarafından hazırlanan Hükümet savunması 30 Ocak 2017 tarihinde Mahkemeye iletilmişti.
Hükümet savunmasında, özellikle kültürel ve tarihi mirasın korunması hakkının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. ve/veya 10. maddesinin kapsamına girmediği gerekçesiyle konu bakımından yetki itirazında bulundu.
Bu itiraza delil olmak üzere uluslararası sözleşmeler, ulusal hukukun konuya ilişkin yorumu ve Avrupa devletlerindeki durum karşılaştırmalı olarak anlatıldı. Bu itirazın yanı sıra Hükümet savunmasında, esasa ilişkin hususlarda da gerekli açıklamalara yer verildi.
AİHM 21 Şubat 2019 tarihinde, Hükümet savunmasında konu bakımından yapılan itirazı dikkate alarak, başvurunun konu bakımından mahkemenin yetkisine girmediği gerekçesiyle Hasankeyf sit alanına ilişkin başvuruyu kabul edilemez buldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Paylaşımı olay oldu! Yıldız Tilbe, Sağlık Bakanlığına seslendi
21 Şubat 2019 13:35
|Yaya geçidinde halay çektiler
21 Şubat 2019 13:34
|Meteorolojiden yağış uyarısı
21 Şubat 2019 13:10
|AFAD'dan Çanakkale depremiyle ilgili açıklama
21 Şubat 2019 12:14
|Kapaklı'daki kötü kokunun kaynağı belli oldu
21 Şubat 2019 11:43
|Yavuz Bingöl gözyaşlarına hakim olamadı
21 Şubat 2019 10:52
|İSPARK çalışanı bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
21 Şubat 2019 10:47
|Konya'da 6 gün içinde 3 yeni obruk meydana geldi
21 Şubat 2019 10:44
|Mersin'de 5 katlı bina yıkıldı
21 Şubat 2019 09:51
|Çanakkale Boğazı çift yönlü kapatıldı
21 Şubat 2019 09:17