Yaya geçidinde halay çektiler
|21 Şubat 2019 13:34
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde okullarının halk oyunu ekibinde yer alan kız öğrenciler, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulmasına katkı sunmak için yaya geçidinde halay çekti.
İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya destek amacıyla, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mardin Caddesi'nde program düzenlendi.
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu halk oyunu ekibinde yer alan 7 kız öğrenci, yayalara yeşil ışık yanmasının ardından yaya geçidinde gösteri sundu.
Öğrencilerin halayı sırasında, trafik polisleri de güvenlik önlemi aldı.
Okul Müdürü Abdussamet Tayfur, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulmasına katkı sunmak istediklerini söyledi.
Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mehmet Şafak Kavak ve beraberindekiler, konuya ilişkin broşürleri sürücülere dağıttı.
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