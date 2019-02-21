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2018 KPSS Önlisans değerlendirme raporu yayımlandı

ÖSYM, 2018 KPSS Önlisans değerlendirme raporunu yayımladı.
 21 Şubat 2019 13:38
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2018 KPSS Önlisans değerlendirme raporu yayımlandı

2018-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu Yayımlandı

2018-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu, 21 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30'da ÖSYM'nin http://osym.gov.tr adresinden Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2018-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu
Memurlar.Net
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