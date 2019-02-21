2018 KPSS Önlisans değerlendirme raporu yayımlandı
ÖSYM, 2018 KPSS Önlisans değerlendirme raporunu yayımladı.
|21 Şubat 2019 13:38
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2018-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu Yayımlandı
2018-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu, 21 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30'da ÖSYM'nin http://osym.gov.tr adresinden Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır.
Kamuoyuna önemle duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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