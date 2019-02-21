1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üsküdar'da feci kaza: Yaşlı kadın otomobille duvar arasında sıkıştı

İstanbul Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki yaşlı kadına çarptı. Otomobille duvar arasında sıkışan kadın ağır yaralandı
 21 Şubat 2019 13:37
Yazdır
Üsküdar'da feci kaza: Yaşlı kadın otomobille duvar arasında sıkıştı

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Yavuztürk Mahallesi'nde sürücü Şükran Ç. henüz bilinmeyen nedenle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında yürüyen 79 yaşındaki Sare Özkeleş'e çarptı.

Yaşlı kadın, otomobil ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yapan sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da sahte enerji içeceği operasyonu
21 Şubat 2019 13:44		 Konya'da hastanenin bahçesinde erkek cesedi bulundu
21 Şubat 2019 12:02
Faizlerdeki yükseliş konut kredi ve satışını frenledi
21 Şubat 2019 11:30		 İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda kullanımı yasak ürünler ele geçirildi
21 Şubat 2019 11:16
Cinayet sanığı pilot, suç delilinin nasıl yok edileceğini araştırmış
21 Şubat 2019 11:02		 Eşini öldürdü, 'geçimsizdi' deyip suçunu savundu
21 Şubat 2019 10:50
3 kişiyi öldüren polise ağırlaştırılmış müebbet
21 Şubat 2019 10:30		 Savcının kızına cinsel saldırı davasında sanığa 5 yıl hapis
21 Şubat 2019 10:22
Emeklilere tefecilik tuzağı polise takıldı
21 Şubat 2019 09:43		 Üniversite öğrencisi Leyla'nın ölüm sebebi diş teli mi?
21 Şubat 2019 09:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu yıl, Jandarmaya 27 bin 180 personel alınacak
HDP'nin aday çıkarmadığı kritik 10 il
3 bin 200 kişi görev yerlerinin açıklanmasını bekliyor
Kocamaz, Demokrat Parti'nin Mersin Büyükşehir Adayı oldu
Süleyman Soylu'dan taciz iddialarına 2. açıklama
En mutsuz meslekler avukatlar ve din görevlileri
MHP'li Yıldırım'dan Kocamaz ile ilgili şok iddia
VakıfBank, kredi faiz oranlarını indirdi
Yedek astsubaylıkta 2 ay eğitim, 10 ay görev
Genel Müdürlüğü sırasında, 34 kişi hayatını kaybetmişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ihanet 1
13 2
benimle konuşurken yüzüme bak lütfen 4
twitter 2
demir 4
elektrik faturası 5
bacaklarını kocaman açıp kaidesini de yayarak oturanlar 3
aşk 2
iddaa 3
zillet 2
SON İLANLAR
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Keysun Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Balıkesir Balya Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Kağıthane Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
TÜBİTAK 60 araştırmacı personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam