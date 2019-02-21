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Üsküdar'da feci kaza: Yaşlı kadın otomobille duvar arasında sıkıştı
İstanbul Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki yaşlı kadına çarptı. Otomobille duvar arasında sıkışan kadın ağır yaralandı
|21 Şubat 2019 13:37
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İstanbul'un Üsküdar ilçesi Yavuztürk Mahallesi'nde sürücü Şükran Ç. henüz bilinmeyen nedenle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında yürüyen 79 yaşındaki Sare Özkeleş'e çarptı.
Yaşlı kadın, otomobil ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza yapan sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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