İstanbul'da sahte enerji içeceği operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Sultanbeyli'de yaptıkları uygulama sırasında bir TIR'ı durdurdu.

Sürücüsünün şeker taşıdığını iddia ettiği TIR'da yapılan aramada, 132 bin 764 kutu sahte enerji içeceği bulundu.

İncelemelerini sürdüren ekipler, söz konusu içeceğin Beykoz'da bir depoda üretildiğini tespit etti. Üretim ruhsatı olmadığı öğrenilen iş yerinde yapılan aramada, 9 bin kutu enerji içeceği ile yapımında kullanılan 142 kilo ham madde ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında, "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçundan işlem başlatıldı.