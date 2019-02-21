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Yönetici olarak geçici görevlendirilen öğretmenler nöbet görevine karşılık ek ders ücreti alabilir mi?

Eğitim kurumlarının müdür yardımcılığı görevini yürütmek üzere geçici görevlendirilen öğretmenler nöbet ek ders ücreti alıp alamayacaklarına ilişkin MEB görüş yazısı.
 21 Şubat 2019 16:14
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Yönetici olarak geçici görevlendirilen öğretmenler nöbet görevine karşılık ek ders ücreti alabilir mi?

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16'ncı maddesinin ikinci fıkrasında; "Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamında ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez." hükmüne yer verilmiştir.

Bu bağlamda eğitim kurumlarının müdür yardımcılığı görevini yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin geçici görevleri karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu yöneticilik görevlerini yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin, bu görevleri asaleten yürütenlerin görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlü oldukları kuşkusuzdur.

Bu itibarla, eğitim kurumlarının müdür yardımcılığı görevini yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin, söz konusu Kararın 5'inci maddesi uyarınca haftada 6 saat aylık karşılığı derse girmeleri gerekmektedir. Öte yandan, bu konumda olanlardan aylık karşılığı ders görevini dolduranların, anılan Kararın 6'ncı maddesi kapsamında haftada 6 saate kadar ek ders görevi ve görev yaptığı eğitim kurumu itibariyle mevzuatında öngörülmüş olması kaydıyla nöbet görevi almalarında ve fiilen yerine getirdikleri bu görevler karşılığında ayrıca ek ders ücretinden yararlandırmalarında herhangi bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.

İşte MEB görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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