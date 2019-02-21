1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

VakıfBank, kredi faiz oranlarını indirdi

VakıfBank, konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredi faiz oranlarında indirime gitti
 21 Şubat 2019 13:49
Yazdır
VakıfBank, kredi faiz oranlarını indirdi

Vakıfbank, konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre banka borç yapılandırma ve KOBİ'lere destek kredilerinin ardından konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredi faiz oranlarında da indirim yaptı.

Banka, 1,5 milyon TL'ye kadar olan konut kredilerinde aylık faiz oranını yüzde 1,63'ten yüzde 1,49'a indirdi. İkinci el ve sıfır araçlarda, taşıt kredilerinde de indirime giden banka, yüzde 1,72 olan aylık faiz oranını yüzde 1,55'e çekti.

VakıfBank'ta indirim öncesinde aylık yüzde 1,77'den başlayan bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranı ise yapılan değişiklik sonrasında yüzde 1,59'dan başlayan oranlara indirildi.

Böylelikle 10 yıl vade ile 100 bin konut kredi kullanacak olan VakıfBank müşterisi bu indirimle 13 bin 120 TL avantaj yakalarken, aynı miktarda 48 ay vade ile taşıt kredisi kullanan müşterinin avantajı 6 bin 469 TL oldu. VakıfBank'tan 36 ay vade ve 10 bin TL tutarında bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak müşteriler ise gerçekleştirilen faiz indirimiyle 490 TL kar edecek.

VakıfBank, kısa bir süre önce de KOBİ'lere sunduğu özel kredi paketleriyle faiz oranlarında indirime gitmişti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yerli turist yurt dışında 4,9 milyar dolar harcadı
21 Şubat 2019 13:26		 Milli SİHA'dan eksi 17 derecede tam isabet
21 Şubat 2019 13:24
'İstihdamı yüzde 5 artırmayı hedefliyoruz'
21 Şubat 2019 11:56		 Kent içi raylı sistemlere bu yıl 4,3 milyar lira harcanacak
21 Şubat 2019 11:32
Bakan Ersoy: RTÜK ile ilgili oluşmuş algıyı değiştirmek istiyoruz
21 Şubat 2019 11:23		 İşverene 3 aylık büyük destek
21 Şubat 2019 09:40
Halde büyük vurgun! 1 liraya alıp 9 liraya sattılar
21 Şubat 2019 08:25		 AB ile ticaret fazlası sinyali
21 Şubat 2019 06:50
Albayrak: Şükürler olsun ki ciddi bir normalleşme süreci yaşadık
21 Şubat 2019 06:10		 Tanzim'de en çok satışı yapılan ürün!
20 Şubat 2019 18:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu yıl, Jandarmaya 27 bin 180 personel alınacak
HDP'nin aday çıkarmadığı kritik 10 il
3 bin 200 kişi görev yerlerinin açıklanmasını bekliyor
Kocamaz, Demokrat Parti'nin Mersin Büyükşehir Adayı oldu
Süleyman Soylu'dan taciz iddialarına 2. açıklama
En mutsuz meslekler avukatlar ve din görevlileri
MHP'li Yıldırım'dan Kocamaz ile ilgili şok iddia
VakıfBank, kredi faiz oranlarını indirdi
Yedek astsubaylıkta 2 ay eğitim, 10 ay görev
Genel Müdürlüğü sırasında, 34 kişi hayatını kaybetmişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sakız çiğnemek 5
sigarayı bıraktıran ilaçlar 3
fakir koca 6
kötülüğün neden yaratıldığı sorunsalı 6
sokakta saat kaç diye soranların neslinin tükenmesi 1
entrika 4
sakalın memur bırakması 3
alanyaspor 2
evdeki tüm tamirat işlerini yapabilen insan 2
Slendergray 1
SON İLANLAR
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Keysun Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Balıkesir Balya Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Kağıthane Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
TÜBİTAK 60 araştırmacı personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam