1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Binali Yıldırım'dan 'af istiyoruz' diyen vatandaşa yanıt

AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Silivri'de bir vatandaşın "Af istiyrouz" sözlerine yanıt verdi
 21 Şubat 2019 13:52
Yazdır
Binali Yıldırım'dan 'af istiyoruz' diyen vatandaşa yanıt

Seçim çalışmaları dolayısıyla Silivri'ye giden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı, ilçede coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Makam aracıyla Silivri Otogarı'na gelen Yıldırım, burada kendisini bekleyen partililer ve taksicileri selamladı.

Otogardaki taksi durağını ziyaret eden Yıldırım, taksicilerle fotoğraf çektirdi. Bir taksinin direksiyonuna geçen Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz'ı da yanına alarak, otogarda taksiyi kullandı.

Orhan Özgür isimli bir vatandaş, "Af istiyoruz başkanım" şeklinde Yıldırım'a seslenince, Yıldırım, vatandaşın yanına giderek, "MHP'nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, daha sonra bir kız öğrencinin daveti üzerine Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Burada öğrenciler tarafından coşkuyla karşılanan Yıldırım, onlarla fotoğraf çektirdi.

Yıldırım daha sonra seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İlçe Teşkilatı'na geçti. Yıldırım, burada da meşalelerle karşılandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhur İttifakı bir yılını doldurdu
21 Şubat 2019 15:43		 'Maalesef hala istediğimiz konsolidasyon olmuş değil'
21 Şubat 2019 15:36
Sofuoğlu: Cumhurbaşkanımızdan izin isteyeceğim
21 Şubat 2019 15:32		 Özhaseki: Ankara çok farklı bir şehir olacak
21 Şubat 2019 15:10
Fuat Oktay: Tepelerine balyoz gibi iniyoruz
21 Şubat 2019 14:51		 CHP'li Tanrıkulu: Soylu bizi hedef göstermekten vazgeçmeli
21 Şubat 2019 14:20
Erdoğan'dan Kemal Karpat için taziye mesajı
21 Şubat 2019 13:56		 Bakan Akar: Münbiç ve Fırat'ın doğusu YPG'den temizlenecek
21 Şubat 2019 13:17
Çevre ve Şehircilik Bakanı depremin bilançosunu açıkladı
21 Şubat 2019 12:59		 Adalet Bakanı: Adli personelimizle kan bağışında bulunacağız
21 Şubat 2019 12:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
VakıfBank, kredi faiz oranlarını indirdi
Bu yıl, Jandarmaya 27 bin 180 personel alınacak
3 bin 200 kişi görev yerlerinin açıklanmasını bekliyor
Kocamaz, Demokrat Parti'nin Mersin Büyükşehir Adayı oldu
HDP'nin aday çıkarmadığı kritik 10 il
Süleyman Soylu'dan taciz iddialarına 2. açıklama
En mutsuz meslekler avukatlar ve din görevlileri
MHP'li Yıldırım'dan Kocamaz ile ilgili şok iddia
Yedek astsubaylıkta 2 ay eğitim, 10 ay görev
Genel Müdürlüğü sırasında, 34 kişi hayatını kaybetmişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eski dostlar 5
kimsesizler mezarlığı 3
ankara 2
demir 4
memurun sakal bırakması 4
adres 4
brooke didonato 1
benimle konuşurken yüzüme bak lütfen 4
evdeki tamirat işini yapamayan insan 4
lgbt'ler pusarak gider 1
SON İLANLAR
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Keysun Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Balıkesir Balya Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Kağıthane Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
TÜBİTAK 60 araştırmacı personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam