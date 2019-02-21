Erdoğan'dan Kemal Karpat için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı
|21 Şubat 2019 13:56
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Tarih alanında ulkemizin yetiştirdiği saygıdeğer isimlerden biri olan Prof. Dr. Kemal Karpat'ın vefatını derin bir teessurle öğrendim. Tarih alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalar, bizlere miras bıraktığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle ulkemize değerli katkılarda bulunan Kıymetli Hocamız Kemal Karpat, saygın kişiliğiyle her zaman saygıyla yad edilecektir." ifadelerine yer verdi.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kultur ve Sanat Buyuk Ödulu sahibi de olan merhum Kemal Karpat'a, Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
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