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Bakan Albayrak'tan KDV iadesi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KDV iadelerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu
 21 Şubat 2019 14:02
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Bakan Albayrak'tan KDV iadesi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KDV iadelerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı:

"Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun"
Memurlar.Net
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