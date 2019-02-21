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Bu mecliste öğrencilerin kararları uygulanacak

Gaziantep'te ortaokul ve lise öğrencilerinin karar almada ve yönetimde katılımcı olmalarını sağlamak amacıyla "Gazişehir Öğrenci Meclisi" oluşturuldu
 21 Şubat 2019 14:11
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Bu mecliste öğrencilerin kararları uygulanacak

Gaziantep'te ortaokul ve lise öğrencilerinin karar almada ve yönetimde katılımcı olmalarını sağlamak amacıyla "Gazişehir Öğrenci Meclisi" oluşturuldu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen öğrenci meclisi toplantısında, amaçlarının tek tip insan yetiştirmek yerine farklılıkları ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.

Şehrin potansiyelini değerlendirerek sözü olanları dinlemek istediklerini belirten Gül, "Şu an 101 kişilik salonun 51'i öğrenci. Rektör, Belediye Başkanı, Kaymakam, Sanayi Odası ve Ticaret Odası başkanları, STK temsilcileri var. Eğitimle ilgili konuşulacak. Herkes fikrini beyan edecek." dedi.

Vali Gül, Gaziantep'te Cumhuriyet tarihinden 2000'li yıllara kadar 5 bin 800 derslik yapıldığını hatırlatarak şu anda 4 bin dersliğin inşaat halinde olduğunu ifade etti.

Çocukların akademik başarılarının yanında sosyal becerilerini de arttırmak istediklerini dile getiren Gül, şöyle devam etti:

"Eğitim şehri olsun istiyoruz. Bunun altyapısı da var. Dört üniversitemiz var. Çok güçlü bir birlikteliğimiz var. Çocukları, yetişkinleri dinleyerek yol haritası belirlemek istiyoruz. Burada oturan çocuklarımız yarın bu mecliste kalıcı oturacak. Bizim amacımız adam yetiştirmek. İnsanlar kendilerini ifade edebilsinler istiyoruz. Öğrenci, öğretmen, veli, okul aile birliği başkanı olmak üzere toplam 70 bin gönüllümüz bu organizasyonda yer alacak. İnşallah bu projeden başarılı sonuçlar çıkacak."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kentin kültürel zenginliklerini de ortaya çıkarmak için çalıştıklarını aktardı. Dünyada artık her şeyin başında sürdürülebilirlik olduğunu anlatan Şahin, ekonomiyle insan ve çevresel kalkınmanın bir bütün oluşturduğuna dikkati çekti.

Şahin, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefi olduğunu anımsatarak şunları kaydetti:

"Önce kendi şehrimizden başlamak zorundayız. Sanayide yüksek teknolojiye geçmek zorundayız. Biz bununla ilgili rapor hazırladık. Yüksek teknolojiye geçen ülkelere baktığımız zaman beşeri sermaye, yetişmiş insan gücü var. Gaziantep'in gücünün farkındayız. Şu anda 2 milyonluk Gaziantep nüfusunun 1 milyonu 18 yaş altı. Muhteşem bir beşeri sermaye. Önemli bir hazine. Altına, madene, petrole gerek yok. Bugün ilim, irfan akademik dünya burada. Şehrimiz için buradayız. Kalkınma yerelde başlıyor."

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından oluşturulan meclis, belirlenen çeşitli konuları görüşmeye başladı.
Anadolu Ajansı
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