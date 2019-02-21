Petrolde ürküten artış!

Türkiye'de akaryakıt fiyatları kuzey ya da "Brent" olarak adlandırılan petrol üzerinden belirleniyor. Petrol ve doğalgaz gereksinimini ithalatla karşılayan Türkiye'nin petrol fiyatları artıkça cari açığı büyüyor. Enerji yönetimi de bu nedenle Brent petrol fiyatlarını, fiyatla ilgili projeksiyonları ve yansımalarını çok yakından izliyor.

Peki, Brent petrolde neler oluyor? Brent petrol eylül ayında 76 dolardı. Ekim ayında adeta yılın zirvesini yaptı ve 85 dolara kadar çıktı. Bu artışta, ABD'nin İran'a yönelik kasım ayında başlayacağını açıkladığı petrol ambargosu etkili oldu.

Daha sonra zirveden döndü ve aynı ay içinde 72 dolara kadar geriledi. Kasım ayında 59 dolara kadar düştü. Aralık ayında dip yaptı ve 50 dolara indi.

Petrol fiyatları, yeni yılın ilk ayında kademe kademe artarak 60 dolarlar düzeyine kadar çıktı. Şubat ayında da artış devam etti ve 67 doları da aştı. 70 dolar sınırına dayandı.

Uzmanların görüşü ne? Petrolde artışın devam edebileceğini öngören uzmanlar, "Son artışta Suudi Arabistan'ın petrol üretimini daha da kısması etkili oldu. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarında belli bir uzlaşma sağlanması da petrol fiyatlarını yukarı itebilir" dedi.

Uzmanlar, petrol fiyatındaki her 10 dolarlık artışın, cari dengede 4-4.5 milyar dolarlık açığa yol açtığını belirterek, "Petrol arttıkça, Türkiye'nin dolara olan ihtiyacı da artıyor. Akaryakıt fiyatları ve ürün maliyetleri artıyor" diye konuştu.

Olcay Aydilek