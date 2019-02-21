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BİLSEM için sözlü sınava girmeye hak kazanan öğretmenlerin listesi

MEB, 2019 yılı bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçim sürecine ilişkin sözlü sınava girmeye hak kazananların listesini açıkladı
 21 Şubat 2019 14:21
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BİLSEM için sözlü sınava girmeye hak kazanan öğretmenlerin listesi

2019 yılı bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçim sürecine ilişkin sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi için tıklayınız.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan öğretmenlere ait randevu yer, tarih ve saate ait bilgiler 01/03/2019 tarihinde meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

İlgililere duyurulur.
Memurlar.Net
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