BİLSEM için sözlü sınava girmeye hak kazanan öğretmenlerin listesi
MEB, 2019 yılı bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçim sürecine ilişkin sözlü sınava girmeye hak kazananların listesini açıkladı
|21 Şubat 2019 14:21
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2019 yılı bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçim sürecine ilişkin sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi için tıklayınız.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan öğretmenlere ait randevu yer, tarih ve saate ait bilgiler 01/03/2019 tarihinde meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
İlgililere duyurulur.
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