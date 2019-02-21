1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kırklareli'ndeki FETÖ davasında karar

Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de yer aldığı 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında, meslekten ihraç edilen polis memuru Murat Akgün'e 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi
 21 Şubat 2019 14:32
Yazdır
Kırklareli'ndeki FETÖ davasında karar

Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında dosyası ayrılan meslekten ihraç edilen eski polis memuru Murat Akgün, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ/PDY'nin "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan eski polis memuru başka bir dosyadan tutuklu sanık Akgün, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe mahkemeye gelen belgeleri okudu.

Sanık Akgün, son savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek suç teşkil edecek hiçbir davranışta bulunmadığını ileri sürdü.

Önceki savunmalarını tekrar eden Akgün, beraatini istedi.

Mahkeme Başkanı Yeltepe, ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmayı engellemeye teşebbüs etme'' suçundan beraatine karar verilen sanık Akgün'ün, "resmi belgede sahtecilik" ve "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçlarından 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
21 Şubat 2019 15:01		 Ankara'nın yarısını Zırhlı Birlikler'deki darbeciler kontrol edecekmiş
21 Şubat 2019 14:35
Yargıtay eski üyesi Demirezici'ye hapis istemi
21 Şubat 2019 13:27		 Bakan Akar: Münbiç ve Fırat'ın doğusu YPG'den temizlenecek
21 Şubat 2019 13:17
Balyoz savcısına FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis
21 Şubat 2019 12:40		 Eski kaymakam Kadir Güntepe'ye FETÖ'den hapis
21 Şubat 2019 12:03
FETÖ'cü savcıların usulsüz dinleme talepleri iddianamede
21 Şubat 2019 11:57		 FETÖ şüphelisinden soru hırsızlığı itirafı
21 Şubat 2019 11:40
Bingöl'deki terör operasyonu: 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı
21 Şubat 2019 11:17		 Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
21 Şubat 2019 10:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
VakıfBank, kredi faiz oranlarını indirdi
Bu yıl, Jandarmaya 27 bin 180 personel alınacak
3 bin 200 kişi görev yerlerinin açıklanmasını bekliyor
Kocamaz, Demokrat Parti'nin Mersin Büyükşehir Adayı oldu
HDP'nin aday çıkarmadığı kritik 10 il
Süleyman Soylu'dan taciz iddialarına 2. açıklama
En mutsuz meslekler avukatlar ve din görevlileri
MHP'li Yıldırım'dan Kocamaz ile ilgili şok iddia
Yedek astsubaylıkta 2 ay eğitim, 10 ay görev
Genel Müdürlüğü sırasında, 34 kişi hayatını kaybetmişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
islam slimani 2
sakız çiğnemek 5
saat takmak 3
Suriyeli çocuklar 1
elektrik faturası 5
20.02.2019 çanakkale depremi 1
gitarla fotoğraf çektirmek 3
kendinle barışık olmak 2
sakalın memur bırakması 3
evdeki tüm tamirat işlerini yapabilen insan 2
SON İLANLAR
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Keysun Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Balıkesir Balya Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Kağıthane Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
TÜBİTAK 60 araştırmacı personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam